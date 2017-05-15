"Лаборатория Касперского" отметила снижение активности вируса-вымогателя

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество попыток атак вируса-вымогателя, фиксируемых "Лабораторией Касперского", в понедельник снизилось в шесть раз по сравнению с пятницей, что позволяет предположить, что процесс практически взят под контроль, сообщает российская компания, специализирующаяся на информационной защите, в том числе от компьютерных вирусов.
"Лаборатория Касперского" подтвердила сообщенные ею ранее данные о том, что компания зафиксировала более 45 тысяч попыток атак на пользователей во всем мире.
"Однако это только часть всех попыток атак (данные отражают лишь долю пользователей продуктов "Лаборатории Касперского"). Более точно оценить ситуацию позволяют данные с сервера, соединение с которым было запрограммировано в большинстве версий WannaCry (тот самый киллсвитч). Так, в настоящее время на сервере Malwaretech, собирающем перенаправления с киллсвитч-кода, зарегистрировано более 200 тысяч нотификаций о заражении", — указывается в сообщении.
Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.