"Лаборатория Касперского" отметила снижение активности вируса-вымогателя

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество попыток атак вируса-вымогателя, фиксируемых "Лабораторией Касперского", в понедельник снизилось в шесть раз по сравнению с пятницей, что позволяет предположить, что процесс практически взят под контроль, сообщает российская компания, специализирующаяся на информационной защите, в том числе от компьютерных вирусов.

"Количество попыток атак WannaCry, задетектированных "Лабораторией Касперского" в понедельник, 15 мая, снизилось в шесть раз по сравнению с аналогичным показателем пятницы, 12 мая. Это позволяет предположить, что контроль над процессом заражения почти установлен", — говорится в сообщении.

"Лаборатория Касперского" подтвердила сообщенные ею ранее данные о том, что компания зафиксировала более 45 тысяч попыток атак на пользователей во всем мире.

"Однако это только часть всех попыток атак (данные отражают лишь долю пользователей продуктов "Лаборатории Касперского"). Более точно оценить ситуацию позволяют данные с сервера, соединение с которым было запрограммировано в большинстве версий WannaCry (тот самый киллсвитч). Так, в настоящее время на сервере Malwaretech, собирающем перенаправления с киллсвитч-кода, зарегистрировано более 200 тысяч нотификаций о заражении", — указывается в сообщении.

Ранее такую же цифру озвучивал директор Европола Роб Уэйнрайт, заявивший, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.