Милонов предложил увеличить штраф за проживание в квартире без регистрации

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов (ЕР) внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в разы увеличивающий штрафы за проживание в жилом помещении без регистрации и нарушение правил регистрации, сообщил РИА Новости сам парламентарий.

Поправки предлагается внести в статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Законопроектом предлагается ужесточить ответственность по указанным составам административных правонарушений. Так, проектом закона увеличивается максимальный штраф с трех тысяч до 30 тысяч рублей для проживающих в квартире без соответствующей регистрации, с пяти тысяч до 50 тысяч рублей – для нанимателей и собственников этого жилья. Кроме того, с максимальных семи тысяч рублей до 300 тысяч рублей предлагается увеличить штрафы для юридических лиц за нарушение ими без уважительных причин сроков уведомления органов регистрационного учета о проживании гражданина, которому было предоставлено помещение, и с максимальных 10 тысяч до 500 тысяч рублей – если такое правонарушение совершено в городах федерального значения Москве или Санкт-Петербурге.

Кроме того, как пояснил депутат, законопроектом предлагается установить дополнительную гарантию для членов семьи, сталкивающихся с ситуацией, когда вместе с ними проживает наркозависимый, либо человек, злоупотребляющий алкоголем, либо имеющий пристрастие к азартным играм, либо ведущий антисоциальный образ жизни, или же склонный к совершению преступлений и правонарушений. Их депутат предлагает не освобождать от административной ответственности при отсутствии письменного согласия членов семьи, являющихся нанимателями или собственниками данного жилого помещения. В настоящее время россияне, проживающие в жилом помещении без соответствующей регистрации, совместно с членами семьи, освобождаются от ответственности.