Московские власти рассказали о проверке данных на голосовании по реновации

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Голосование по реновации жилья в Москве защищено от возможных попыток дискредитировать его итоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Руководитель ведомства Артем Ермолаев напомнил, что запуску голосования предшествовало сведение огромного массива данных с миллионами записей, выгрузка и сверка баз, разработка различных механизмов защиты.

"Мы видели желание москвичей сделать голосование максимально прозрачным, внимательно следили за комментариями и критикой в сети", — цитирует его пресс-служба.

Он рассказал, что голосование по реновации является сложным в техническом отношении проектом, при подготовке специалисты особое внимание уделяли тому, чтобы избежать сбоев при повышенных нагрузках на систему и защиту от кибератак.

"Знаю, что будут желающие дискредитировать итоги голосования, поэтому хочу обозначить на старте: голосовать с помощью вымышленных данных или несколько раз – невозможно", — сказал Ермолаев. Он пояснил, что в первом случае голос не пройдет верификацию, во втором — будет учтен лишь единожды.

"Для максимально достоверной верификации мы берем четыре дня на проверку данных в федеральных ведомствах – МВД, Росреестре и других. После этого пользователь сможет увидеть на сайте, как учтен его голос", — заключил руководитель ведомства.