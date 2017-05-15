Московские власти рассказали о проверке данных на голосовании по реновации

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Голосование по реновации жилья в Москве защищено от возможных попыток дискредитировать его итоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Мы видели желание москвичей сделать голосование максимально прозрачным, внимательно следили за комментариями и критикой в сети", — цитирует его пресс-служба.
Он рассказал, что голосование по реновации является сложным в техническом отношении проектом, при подготовке специалисты особое внимание уделяли тому, чтобы избежать сбоев при повышенных нагрузках на систему и защиту от кибератак.
"Для максимально достоверной верификации мы берем четыре дня на проверку данных в федеральных ведомствах – МВД, Росреестре и других. После этого пользователь сможет увидеть на сайте, как учтен его голос", — заключил руководитель ведомства.