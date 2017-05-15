Медведев назвал главный результат строительства перинатальных центров

ГОРКИ, 15 мая – РИА Новости. Благодаря вложениям в строительство перинатальных центров в России за последние пять лет материнская смертность уменьшилась в два раза, а младенческая – почти на 20%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о ходе строительства перинатальных центров.
Он подчеркнул, что в результате уменьшилось количество случаев младенческой и материнской смертности, а это "самое главное".
"За последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой — приблизительно на 20%", — сказал Медведев, отметив, что медицинская помощь в перинатальных центрах должна быть доступна "практически всем жителям нашей страны".
Строительство перинатальных центров – важнейшая работа по решению демографических проблем, по совершенствованию оказания медицинской помощи, отметил Медведев.
Такие центры не должны рассматриваться "как какие-то специальные родильные дома для избранных". "Это часть медицинской помощи, которая обеспечивается государством всем женщинам без исключения, ну, по показаниям, конечно", — добавил премьер.