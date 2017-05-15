Медведев назвал главный результат строительства перинатальных центров

ГОРКИ, 15 мая – РИА Новости. Благодаря вложениям в строительство перинатальных центров в России за последние пять лет материнская смертность уменьшилась в два раза, а младенческая – почти на 20%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о ходе строительства перинатальных центров.

"Отдача от таких вложений (в перинатальные центры) страна ощущает практически моментально, потому как там, где появляется перинатальный центр, медицинская ситуация качественно меняется: и матери, и новорожденные получают высококвалифицированную помощь в самых трудных случаях, которую 10 лет назад могли оказать только несколько центров в стране. Речь идет и о выхаживании детей с экстремально низкой массой тела, и о сложнейших операциях", — отметил премьер.

Он подчеркнул, что в результате уменьшилось количество случаев младенческой и материнской смертности, а это "самое главное".

"За последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой — приблизительно на 20%", — сказал Медведев, отметив, что медицинская помощь в перинатальных центрах должна быть доступна "практически всем жителям нашей страны".

Строительство перинатальных центров – важнейшая работа по решению демографических проблем, по совершенствованию оказания медицинской помощи, отметил Медведев.

Программа была начата 10 лет назад. До 2007 года в России перинатальных центров не было. На первом этапе с 2007 по 2013 год в стране появилось 25 перинатальных центров, из них два — федерального значения. В 2013 году началось строительство еще 32 центров. Медведев напомнил, что на это предусмотрено свыше 82 миллиардов рублей, из которых 52,5 миллиарда — федеральные деньги. 13 центров уже открылись и принимают пациентов.

Такие центры не должны рассматриваться "как какие-то специальные родильные дома для избранных". "Это часть медицинской помощи, которая обеспечивается государством всем женщинам без исключения, ну, по показаниям, конечно", — добавил премьер.