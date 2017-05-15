В Минстрое заявили, что чиновников накажут за срывы сроков капремонта

САРАТОВ, 15 мая — РИА Недвижимость. Минстрой России готовит поправки в законодательство, которые позволят ввести административные наказания для российских чиновников за срывы сроков капремонта, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах форума "Среда для жизни" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

"Речь идёт о наказаниях вплоть до дисквалификации и невозможности занимать должности определённого уровня", — пояснил он.

Чибис уточнил, что поправки планируется внести для ввода подобных мер в КоАП и Жилищный кодекс. Он также добавил, что уже сейчас Минстрой старается не оставлять без наказания должностных лиц, ответственных за не вовремя выполненный капремонт.

"По нашей инициативе в российских регионах были заменены 30% руководителей, отвечающих за капремонт", — отметил он.