Вирусолог рассказал об отставании России от Запада по качеству лечения ВИЧ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия из-за недостаточного финансирования сферы борьбы с ВИЧ/СПИД по качеству лечения отстает от стран Западной Европы и США на 3-5 лет, поскольку предпочтение при закупке отдается более дешевым аналогам препаратов, заявил в понедельник руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"Существует большая проблема — что мы отстаем по качеству лечения на три-пять лет от запада. Это вопрос, конечно, денег… Так как финансирование не увеличивается на борьбу со СПИДом уже 5-7 лет, а надо больше пациентов лечить, то приходится лечить более дешевыми препаратами", — заявил Покровский.

По его словам, если раньше больных ВИЧ-инфекцией в России лечили препаратами, которые приобретались непосредственно у крупных транснациональных компаний-разработчиков, то сейчас перешли в основном на так называемые дженерики, которые производят в развивающихся странах, преимущественно в Индии.

"Нет прямых данных, что эти дженерики хуже оригинальных препаратов, но так как эти препараты старые, то побочных эффектов у них гораздо больше, чем у тех, которые получают США и страны западной Европы", — отметил эксперт.

По словам Покровского, эти препараты переносятся хуже, а это значит, что больной может пропустить их прием, нарушив схему лечения и усугубив состояние своего организма. "Решать эту проблему придется, если не сейчас, то в скором времени", — убежден академик.