Ряд регионов сорвали сроки строительства перинатальных центров

ГОРКИ, 15 мая — РИА Новости. Ряд российских регионов сорвали сроки строительства перинатальных центров, что является поводом для персональных вопросов к главам этих субъектов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На совещании по вопросу хода строительства перинатальных центров в РФ премьер напомнил, что изначально планировалось завершить строительство центров еще в конце 2016 года, однако этого не произошло в полном объеме.

"В некоторых регионах на это есть объективные причины, в других, откровенно говоря, со сроками проблемы — они сорваны, что, безусловно, недопустимо и повод для персональных вопросов", — сказал Медведев.

Премьер отметил, что сроки строительства перинатальных центров были перенесены на конец текущего года.

"Планы актуализированы, и я рассчитываю, что они будут исполнены в срок. На данный момент завершилось строительство зданий еще трех центров, продолжаются работы по 16 центрам. Все центры должны начать принимать пациентов, я обращаюсь по этому поводу и к Минздраву, и к Ростеху, и к главам регионов. Хочу сказать, что за этим я буду следить лично, мои коллеги по правительству тоже", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что на особом контроле сейчас регионы, где существуют проблемы.