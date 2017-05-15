Заболеваемость ВИЧ в России в абсолютных цифрах растет, заявил вирусолог

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Эпидемия ВИЧ в России продолжается, в абсолютных цифрах уровень заболеваемости растет, заявил в понедельник руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии акции "Стоп ВИЧ/СПИД" заявила, что в 2016 году число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году в России сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом.

"У нас, к сожалению, продолжает ситуация с ВИЧ-инфекцией ухудшаться… У нас за прошлый год 2016-ый было сообщено о 103,5 тысячах новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3% больше, чем в 2015 году. Там было зарегистрировано 98 232 человека. Это, конечно, процентно небольшое снижение, потому что в предыдущий год был рост около 10%, но фактически по абсолютным цифрам рост продолжается. Как видите, на 5 тысяч больше", — сказал журналистам Покровский.

По его словам, с момента начала эпидемии в 1987 году в России было зарегистрировано 1 114 815 ВИЧ-инфицированных, из них умерло 243 тысячи 863 человека. На 31 декабря 2016 года живых носителей вируса ВИЧ было зарегистрировано 870 тысяч 952, таким образом, с диагнозом ВИЧ живут 0,6% населения России.

"Предполагаем, что сейчас живет где то 1,2 —1,4 миллиона людей с ВИЧ, включая тех, кто зарегистрирован", — сказал Покровский.