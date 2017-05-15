Блогер Носик оспорил в КС формулировку статьи об экстремизме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Известный блогер и медиаменеджер Антон Носик, оштрафованный на 300 тысяч рублей за экстремизм, обжаловал в Конституционном суде РФ формулировку соответствующей статьи УК РФ, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.

Поводом для возбуждения дела об экстремизме стало размещение Носиком в сети статьи о ситуации в Сирии. Блогер не признает себя виновным, отмечая, что просто высказал свое мнение.

"Мы считаем, что статья 282 УК РФ вообще не должно существовать в кодексе. В том виде, в тех формулировках размытых, в которых существует статья, она не может существовать вообще", — сказал защитник.

Согласно сайту КС РФ, жалоба сейчас находится на предварительном изучении, после которого будет принято решение, принимать ли ее к рассмотрению, а также, в случае принятия, проводить ли по жалобе публичные слушания.

Суд изначально оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей, впоследствии Мосгорсуд снизил сумму до 300 тысяч. В январе блогер полностью погасил штраф.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.