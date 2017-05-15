В России открыли новую горячую линию для женщин, подвергшихся насилию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Постоянную "горячую линию", специалисты которой будут помогать подвергшимся насилию женщинам, запустили в России в международный День семьи, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

По его словам, горячую линию открыла общероссийская организация "Офицеры России". Курировать работу будет генерал-майор Елена Зарембинская — офицер, имеющий значительный опыт работы в центральном аппарате МВД, Главном управлении уголовного розыска. Телефон горячей линии — 8(903)795-46-05. Помимо телефонных звонков сообщения принимаются посредством СМС, WhatsApp и Viber.

По словам Цветкова, с фактами насилия сталкивается огромное число женщин. "Ежемесячно мы получаем множество обращений с просьбой оказать помощь в таких ситуациях, и помогаем. Это и так называемое бытовое насилие, например, когда муж или сожитель постоянно избивает жену. Остро стоит вопрос с психологическим давлением и третированием. Естественно, будем помогать и защищать жертв изнасилований", — сказал Цветков.

Он отметил, что у организации нет задачи заменить собой уполномоченные органы и службы, но важно дать потерпевшим возможность обратиться туда, где ее "внимательно выслушают по телефону или лично, окажут юридическую или психологическую помощь, при необходимости помогут материально или с временным жильем, возьмут ее проблему на контроль до того момента, пока она не будет решена".

По словам Зарембинской, отдельное внимание будет уделено работе по совершенствованию законодательства совместно с комиссией ОП РФ по безопасности и профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации.

"Важный вопрос — повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь участковых, которые непосредственно общаются с женщинами, пострадавшими от насилия. Будем добиваться создания в каждом регионе специализированных реабилитационных центров — сегодня, к сожалению, таких по всей стране недостаточно. Готовим к запуску специализированный сайт с рекомендациями потерпевшим женщинам", — отметила Зарембинская.