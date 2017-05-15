Ройзман нашел "ловцу покемонов" Соколовскому волонтерскую работу в хосписе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Ловивший покемонов в храме блогер Руслан Соколовский, получивший по приговору суда 3,5 года условно, после встречи с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом решил заняться волонтерской работой и снимать видеоролики о буднях хосписа, сообщает мэрия Екатеринбурга.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно.

"…Состоялась встреча главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана с блогером Русланом Соколовским. Она прошла на территории екатеринбургского хосписа (Челюскинцев, 5). Евгений Вадимович провел Руслана по территории медицинского учреждения. Они заглянули в палаты, зал, где проходят мероприятия для пациентов, и молельную комнату, а затем поднялись на третий этаж, где идет ремонт. Ройзман предложил Руслану принять участие в подготовке помещений к ремонту и работе в хосписе в качестве волонтера", — говорится в сообщении.

Соколовский рассказал о нескольких идеях видеороликов, которые он мог бы снять о буднях хосписа, а также предложил пригласить волонтеров и горожан в хоспис на субботники через собственный канал на Youtube. Ближайший субботник состоится уже в конце мая.

Ройзман и Соколовский сразу после встречи в фойе хосписа записали видеоролик для блога с призывом помочь в ремонте хосписа. "Это наш с вами хоспис. Ему нужны крепкие мужские рабочие руки. Приходите и помогите!" — обратился в ролике глава города к посетителям блога "ловца покемонов".

Подводя итоги встречи, мэр Екатеринбурга отметил, что выполнил свой долг, так как в ходе судебного разбирательства обещал взять Соколовского на поруки. "У парня большой потенциал. Если направить его энергию на добрые дела, у него многое получится. Главное сейчас — не пойти на поводу своей аудитории и начать снимать совсем другое кино. Позитив даст не меньший отклик. Его будущее в его собственных руках. Желаю Руслану получить высшее образование. Игры закончились, пора начинать взрослую жизнь", — приводятся в сообщении слова Ройзмана.