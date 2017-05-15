RT получил премию клуба журналистов Мексики за альтернативную точку зрения

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Телеканал RT на испанском языке стал обладателем спецпремии Клуба журналистов Мексики "За вклад в многообразие точек зрения", которая вручается совместно с Автономным Университетом Кармен (UNACAR) в рамках празднования пятидесятилетия университета, сообщает пресс-служба канала.

"RT играет огромную роль на международной арене — телеканал вносит важный вклад в многообразие точек зрения благодаря своей качественной и добросовестной работе. Университет UNACAR отмечает влияние, которое оказывает RT, предоставляя альтернативную точку зрения на события", — приводятся в сообщении пресс-службы слова генсека Клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера.

Как отметила руководитель вещания RT на испанском языке Виктория Воронцова, RT дает другой взгляд на события и дополняет информационную картину мира.

RT четыре года подряд становился лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который с 1952 года проводит Клуб журналистов Мексики. В марте 2017 года RT на испанском языке стал обладателем трех премий Клуба. Телеканал удостоился награды "За рост и борьбу за свободу слова". Также награды получили программа KeiserReport и интервью Джона Пилджера с Джулианом Ассанжем эксклюзивно для RT.

В 2016 году RT на испанском языке получил премию "За лучшее информационное освещение" — в частности, жюри отметило освещение телеканалом ситуации в Сирии. Ранее, в 2014 и 2015 годах, RT на испанском языке дважды становился "Лучшим телевизионным каналом".