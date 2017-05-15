Кузнецова не поддержала идею передавать детей под опеку только родным

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Отдавать детей под опеку только родственникам не всегда возможно, так как не у каждой семьи они есть, поэтому не следует исключать других вариантов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее в пятницу на портале RT сообщалось, что в Госдуме разрабатывается проект, разрешающий отдавать детей под опеку только их родственникам. Как пояснили авторы инициативы журналистам, выделяемые опекунам деньги часто привлекают тех, кто руководствуется корыстными побуждениями. Поэтому чужие люди должны усыновить ребёнка — в этом случае они уравниваются в правах и обязанностях с кровными родителями и не получают регулярных дополнительных выплат от государства.

"Если рассматривать эту идею как таковую, она предусмотрена и сегодня. То есть приоритет родственников, он есть, он прописан… Что говорить об абсолютном отстранении других кандидатов к возможности стать приемными родителями, то здесь, конечно, нужно не только иметь в виду собственную семью, если у нас с вами много родственников… к сожалению не каждая семья может этим похвастаться", — сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

По мнению омбудсмена, эти объективные факторы должны скорректировать законодательную инициативу.