В России в 2016 году снизилось число новых случаев заболевания ВИЧ

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году в России сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии акции "Стоп ВИЧ/СПИД".
При этом министр отметила, что хотя число новых случаев сокращается, увеличилась распространенность ВИЧ, то есть число живущих с ВИЧ-инфекцией.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) и СПИДа.