В России в 2016 году снизилось число новых случаев заболевания ВИЧ

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году в России сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

"Существенно увеличился охват бесплатным тестированием на ВИЧ-инфекцию. За год на два миллиона, то есть мы уже более 32 миллионов человек протестировали в 2016 году. Прирост за один год составил 13,5%… Число новых случаев ВИЧ–инфекции резко сократилось за 2016 год: у нас всего новых случаев 86,8 тысяч человек, а в 2015 году было более ста тысяч человек. Сокращение на 15%", — сказала Скворцова.

При этом министр отметила, что хотя число новых случаев сокращается, увеличилась распространенность ВИЧ, то есть число живущих с ВИЧ-инфекцией.

"Это уже сейчас 416 на сто тысяч россиян, более 860 тысяч человек. Это результат улучшения и клинико-лабораторного мониторинга, и улучшение лечения. ВИЧ- инфицированные пациенты стали жить дольше", — добавила Скворцова.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) и СПИДа.