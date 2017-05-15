В ЦИК рассказали о возможном отказе от открепительных талонов в регионах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В ЦИК России рассчитывают, что поправки об отказе от открепительных удостоверений и отсутствии досрочного голосования будут распространены не только на федеральные, но и на региональные выборы.

"У нас досрочного голосования не только на президентских выборах не будет, но и — если сейчас будет принята поправка во втором чтении, которая федеральным законом распространяет эти механизмы на выборы в регионах, где проходят выборы заксобраний и губернаторов, — то ни о каких открепительных и ни о каком досрочном голосовании, к которому у нас больше всего претензий, речи быть не может", — сказала глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе общественного обсуждения механизма отмены открепительных с участием региональных избиркомов.

Досрочное голосование не проводится на федеральных выборах в России. Досрочно голосуют лишь небольшие группы избирателей, которые, например, проживают в труднодоступных и отдалённых местностях, уходят в плавание, работают на полярной станции и не смогут проголосовать непосредственно в день выборов. На региональных и муниципальных выборах институт досрочного голосования существует.