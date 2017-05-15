В России почти нет нарушений при изъятии детей из семей, заявила Кузнецова

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официально выявленных нарушений по незаконному изъятию детей из семей практически нет, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года. Пресс-служба Кремля пояснила, что министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.