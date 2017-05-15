В ГД назвали проект о телемедицине важным шагом в развитии здравоохранения

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин считает, что законопроект о телемедицине, внесенный правительством на рассмотрение парламента, является важным шагом в развитии системы здравоохранения.
"Внесение долгожданного законопроекта и его последующее принятие позволит наконец-то приблизиться к правовому регулированию телемедицинских технологий в нашей стране. На фоне сокращения расходов на медицину и оптимизации медучреждений это является важным шагом в развитии системы здравоохранения в целом", — сказал Левин, слова которого цитирует пресс-служба.
По словам Левина, в российских условиях дистанционные медицинские технологии не имеют альтернативы из-за огромных расстояний и крайне низкой плотности населения, следовательно, без их широкого применения проблема доступности качественной медицинской помощи не может быть решена.
Он также обратил внимание, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится внесенный им еще год назад законопроект о телемедицине, который был разработан совместно с экспертами от интернет-отрасли и медицинским сообществом. "Важно, чтобы, как и в нашей инициативе, в законопроекте правительства учитывались не только интересы государства, но интересы граждан и индустрии, активно развивающей медицинские технологии в последние годы. Законопроект не должен содержать половинчатых решений и быть оторванным от существующих реалий, а также тех вызовов, перед которыми стоит сегодня современная медицина", — заключил Левин.