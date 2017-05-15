Яровая назвала сроки принятия закона о "группах смерти"

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Госдума в мае планирует принять во втором и третьем окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суицидам и создание "групп смерти", сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"С высокой долей уверенности можно говорить о том, что в течение мая законопроекты будут приняты во втором и третьем чтениях", — сказала Яровая журналистам.
Законопроект дополняет Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.
В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.