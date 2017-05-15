Мавзолей Ленина вновь откроется для посетителей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мавзолей Владимира Ильича Ленина на Красной площади 16 мая откроют для посетителей, сообщили РИА Новости в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"Мавзолей для посещения открывается 16 мая. Он будет работать в прежнем режиме", — рассказали в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Допуск граждан в мавзолей был закрыт с 23 апреля по 15 мая в связи с подготовкой и проведением в Кремле и на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

До этого в мавзолее в течение двух месяцев проводились профилактические работы по сохранению тела Ленина.