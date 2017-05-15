В Ростове-на-Дону обещают убрать опечатку на памятнике Советскому солдату

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости, Иван Капустин. Власти Ростова-на-Дону обещают устранить опечатку в слове "героически" на недавно установленном памятнике Советскому солдату в Кумженской роще города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации.
Вот такой памятник установили в Кумженской роще. #Ростов pic.twitter.com/q77FnfZGtZ— Радио Ростова 101.6 (@radiorostova) 15 мая 2017 г.
"Ошибка будет исправлена, сегодня к вечеру обещают все сделать", — пояснил собеседник агентства.
Памятник Советскому солдату символизирует память и дань уважения всем солдатам-освободителям донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Памятник установили в преддверии праздника, 8 мая 2017 года. Сообщалось, что таким образом увековечивают память солдат, которые были захоронены, но их имена остались неизвестны. В Кумженской роще более 20 тысяч захоронений участников войны, но известны имена только 348 человек.
Открытие памятника осуществлено в рамках реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы" и в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины освобождения города Ростова-на-Дону.