В ГД предложили подсчитать экономические потери от вредных привычек россиян

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко предложил провести в России масштабное исследование экономических потерь от нездоровых привычек россиян, в частности от чрезмерного употребления алкоголя.

"Думаю, что это может быть серьезная научная работа по экономике и здравоохранению — на стыке этих наук. Действительно, посчитать все экономические потери от алкоголя, избыточного веса. Мы получим, я думаю, колоссальные цифры", — сказал Герасименко в ходе торжественного открытия курса по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) для руководителей региональных органов государственной власти Российской Федерации.

По словам депутата, последнее крупное исследование экономических потерь государства, связанных с курением, было проведено в России в 2009 году с помощью Всемирной организации здравоохранения. Герасименко отметил, что по данным этого исследования, в 2009 году от активного курения экономические потери составили 7% от ВВП, или 2,7 триллиона рублей, от пассивного — 1,7% от ВВП, или 444 миллиарда рублей.

"Я думаю, что экономические потери от алкоголя значительно выше, и необходимо такое исследование провести обязательно", — заключил депутат.