В России уменьшилось число бедных семей, выяснило РИА Рейтинг

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число семей, находящихся на грани выживания, практически во всех регионах России в 2016 году сократилось благодаря росту уровня заработных плат, опережавшему увеличение жизненно необходимых расходов, свидетельствует результаты исследования уровня благосостояния семей по итогам 2016 года, которое в шестой раз подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".
Авторы исследования отмечают, что в реальности минимальные расходы семей могут превышать прожиточный минимум, но ниже эти затраты быть не могут. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.
Свободный денежный остаток вырос
В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2016 года после минимальных трат остается 32,9 тысячи рублей, что на 17% выше, чем годом ранее. По итогам 2015 года наблюдалось снижение денежного остатка на 13% — до 28,1 тысячи рублей.
Тройку лидеров замыкает Москва, где в среднестатистической семье с двумя детьми остается 81,4 тысячи рублей. Еще в пяти российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком превышает 50 тысяч рублей. К ним относятся Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Санкт-Петербург. Замыкают первую десятку Республика Саха (Якутия) и Мурманская область, которая, благодаря росту свободного денежного остатка семей на 19%, вытеснила из лидирующей группы Московскую область.
Согласно исследованию, к лидерам рейтинга благосостояния семей традиционно относятся регионы Севера, где высокие зарплаты являются своеобразной компенсацией сурового климата.
Несмотря на такую впечатляющую динамику, в абсолютном выражении денежный остаток среднестатистических семей с двумя детьми в этих регионах остается на невысоком уровне и не превышает 10 тысяч рублей. Составители рейтинга отмечают, что из 79 регионов с положительной динамикой показателя, только в шести рост составил менее 6%, что ниже официально зафиксированного уровня потребительской инфляции в РФ (5,4%) по итогам 2016 года.
В абсолютном выражении наибольший рост наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, где количество свободных денег у семьи со средним заработком и с двумя детьми выросло более чем на 12 тысяч рублей. Свободный денежный остаток превышает среднее значение по стране в 32,9 тысячи рублей по-прежнему только в пятнадцати регионах.
Регионов с бедными семьями чуть меньше
По результатам рейтинга пятерка регионов РФ с низким уровнем свободного денежного остатка существенно не изменилась. К ним относятся Алтайский край (5,5 тысячи рублей остатка после минимальных расходов семьи), Ивановская область (4,6 тысячи рублей), Республика Дагестан (2,9 тысячи рублей), Псковская область (1,1 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская республика (минус 1,97 тысячи рублей). Результаты Кабардино-Балкарии говорят о том, что семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей, и для их нормальной жизни необходимы дополнительные доходы, доля которых во всех регионах Северного Кавказа достаточно высока.
Самое значительное сокращение (до минус 1 970 рублей) наблюдается в Кабардино-Балкарии. Это связано с ростом прожиточного минимума на 30% для детей и на 19% для трудоспособного населения, при том, что номинальная средняя заработная плата в 2016 году выросла всего на 4,5%. В 2015 году в среднестатистической семье с двумя детьми в Кабардино-Балкарии оставалось чуть более 5 тысяч рублей.
С одним ребенком легче
Благосостояние семей с одним ребенком ощутимо выше, отмечают составители рейтинга. Всего в 22 российских регионах свободный денежный остаток такой среднестатистической семьи не превышает 20 тысяч рублей. Лидером также остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком может располагать свободным остатком в 119 тысяч рублей, на втором месте находится Чукотский автономный округ (115,5 тысячи рублей), а замыкает первую тройку Москва (94,6 тысячи рублей).
Вполне вероятно, что в 2017 году продолжение роста заработных плат в совокупности с низким уровнем инфляции создадут основу для постепенного роста благосостояния работающих семей. Снижение темпов падения реальных доходов населения и рост начисленной заработной платы в первом квартале 2017 года вселяют надежду на улучшение ситуации по итогам года.
Подробно с исследованием можно познакомиться на сайте riarating.ru.