В России уменьшилось число бедных семей, выяснило РИА Рейтинг

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число семей, находящихся на грани выживания, практически во всех регионах России в 2016 году сократилось благодаря росту уровня заработных плат, опережавшему увеличение жизненно необходимых расходов, свидетельствует результаты исследования уровня благосостояния семей по итогам 2016 года, которое в шестой раз подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2016 года рассчитывался на основании данных Росстата по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Отдельно рассчитывались расходы семей с одним или двумя детьми.

Авторы исследования отмечают, что в реальности минимальные расходы семей могут превышать прожиточный минимум, но ниже эти затраты быть не могут. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

Свободный денежный остаток вырос

В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2016 года после минимальных трат остается 32,9 тысячи рублей, что на 17% выше, чем годом ранее. По итогам 2015 года наблюдалось снижение денежного остатка на 13% — до 28,1 тысячи рублей.

В лидирующей десятке рейтинга за прошедший год значительных изменений не произошло. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ, который шестой год подряд является бессменным лидером рейтинга. По итогам 2016 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 103,4 тысячи рублей, при этом отрыв от второго места значительно увеличился, хотя годом ранее Чукотский автономный округ почти догнал лидера. В 2016 году среднемесячный остаток среднестатистической семьи с двумя детьми, проживающей на Чукотке, составил 96,8 тысячи рублей.

Тройку лидеров замыкает Москва, где в среднестатистической семье с двумя детьми остается 81,4 тысячи рублей. Еще в пяти российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком превышает 50 тысяч рублей. К ним относятся Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Санкт-Петербург. Замыкают первую десятку Республика Саха (Якутия) и Мурманская область, которая, благодаря росту свободного денежного остатка семей на 19%, вытеснила из лидирующей группы Московскую область.

Согласно исследованию, к лидерам рейтинга благосостояния семей традиционно относятся регионы Севера, где высокие зарплаты являются своеобразной компенсацией сурового климата.

В подавляющем большинстве российских регионов объем свободных денег в семьях с двумя детьми вырос. Лидером по динамике стала Псковская область, где этот показатель увеличился почти вдвое (на 92%), но заметно улучшить позиции в рейтинге региону не удалось. На 83% вырос остаток денежных средств в семьях с двумя детьми в Смоленской области и на 52% — в Кировской области.

Несмотря на такую впечатляющую динамику, в абсолютном выражении денежный остаток среднестатистических семей с двумя детьми в этих регионах остается на невысоком уровне и не превышает 10 тысяч рублей. Составители рейтинга отмечают, что из 79 регионов с положительной динамикой показателя, только в шести рост составил менее 6%, что ниже официально зафиксированного уровня потребительской инфляции в РФ (5,4%) по итогам 2016 года.

В абсолютном выражении наибольший рост наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, где количество свободных денег у семьи со средним заработком и с двумя детьми выросло более чем на 12 тысяч рублей. Свободный денежный остаток превышает среднее значение по стране в 32,9 тысячи рублей по-прежнему только в пятнадцати регионах.

Регионов с бедными семьями чуть меньше

Количество регионов, в которых в свободном распоряжении у семьи со средним заработком остается менее 10 тысяч рублей, хотя и сократилось по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему высоко. По итогам 2016 года к замыкающей рейтинг группе относятся 18 регионов против 26 годом ранее, то есть почти каждый пятый регион России. Еще в 15 субъектах РФ у среднестатистической семьи с двумя детьми остается от 10 до 15 тысяч рублей, что практически исключает покупку дорогостоящих вещей, не говоря о таких, как квартира и автомобиль.

По результатам рейтинга пятерка регионов РФ с низким уровнем свободного денежного остатка существенно не изменилась. К ним относятся Алтайский край (5,5 тысячи рублей остатка после минимальных расходов семьи), Ивановская область (4,6 тысячи рублей), Республика Дагестан (2,9 тысячи рублей), Псковская область (1,1 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская республика (минус 1,97 тысячи рублей). Результаты Кабардино-Балкарии говорят о том, что семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей, и для их нормальной жизни необходимы дополнительные доходы, доля которых во всех регионах Северного Кавказа достаточно высока.

Всего в пяти российских регионах зафиксировано снижение денежного остатка в среднестатистической семье с двумя детьми, в одном – городе Севастополе — показатель не изменился. В Ингушетии остаток уменьшился на 15%, в Чечне – на 11%, в Самарской области – на 10%, в Амурской области – на 6%.

Самое значительное сокращение (до минус 1 970 рублей) наблюдается в Кабардино-Балкарии. Это связано с ростом прожиточного минимума на 30% для детей и на 19% для трудоспособного населения, при том, что номинальная средняя заработная плата в 2016 году выросла всего на 4,5%. В 2015 году в среднестатистической семье с двумя детьми в Кабардино-Балкарии оставалось чуть более 5 тысяч рублей.

С одним ребенком легче

Благосостояние семей с одним ребенком ощутимо выше, отмечают составители рейтинга. Всего в 22 российских регионах свободный денежный остаток такой среднестатистической семьи не превышает 20 тысяч рублей. Лидером также остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком может располагать свободным остатком в 119 тысяч рублей, на втором месте находится Чукотский автономный округ (115,5 тысячи рублей), а замыкает первую тройку Москва (94,6 тысячи рублей).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2017 года сложно ожидать кардинального улучшения благосостояния населения до тех пор, пока не произойдут качественные изменения в реальном секторе экономики. В то же время итоги 2016 года дают повод для умеренного оптимизма при формировании прогнозов на текущий год.

Вполне вероятно, что в 2017 году продолжение роста заработных плат в совокупности с низким уровнем инфляции создадут основу для постепенного роста благосостояния работающих семей. Снижение темпов падения реальных доходов населения и рост начисленной заработной платы в первом квартале 2017 года вселяют надежду на улучшение ситуации по итогам года.

Подробно с исследованием можно познакомиться на сайте riarating.ru.