Доведенный до истощения мальчик из Магадана нашел новую приемную семью

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями, нашел новую приемную семью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью.

"Эта тема тоже благополучно разрешается, мама нашлась приемная, которая… готова без всяких средств и дополнительных выплат этого ребеночка забрать", — заявила Кузнецова журналистам в понедельник.

Омбудсмен добавила, что новая приемная мама с самого начала принимала активное участие в его судьбе. Также, заявила Кузнецова, ожидается, что в скором времени с ребенка снимут инвалидность.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки данных детского омбудсмена о поступлении в марте в Московский эндокринологический научный центр мальчика с признаками крайнего истощения, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.