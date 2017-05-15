Постановщики "Оскара" сделают шоу для московского парка "Остров Мечты"

МОСКВА, 15 мая — РИА Недвижимость. Шоу для тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Москве будет создано совместно с шоу-компанией Hasbas Entertainment, занимающейся постановками церемоний "Оскар" и "Грэмми", говорится в пресс-релизе девелопера парка ГК "Регионы".

"АО "Регионы-Энтертейнмент", входящее в состав ГК "Регионы", и продюсерская компания Hasbas Entertainment подписали договор о разработке креативной концепции шоу для тематического парка "Остров Мечты", — говорится в нем.

Hasbas Entertainment известна постановками таких церемоний, как кинопремия "Оскар", музыкальная премия "Грэмми", а также церемония награждения Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, компания занималась креативным руководством и разработкой таких проектов, как шоу Under the Sea для Disney Seas Tokyo и Magical Starlight Parade для тематического парка Universal Studios Japan, добавляется в материалах.

Площадь тематического парка "Острова мечты" в Нагатинской пойме составит 264,3 тысячи квадратных метров и, по словам авторов проекта, он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире. На 90 гектарах помимо парка с аттракционами разместятся городской променад, кинотеатр, два концертных зала, отель, рестораны, а также детская яхтенная школа. Объем инвестиций в проект составляет более 1,5 миллиардов долларов.