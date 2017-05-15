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Общество

Постановщики "Оскара" сделают шоу для московского парка "Остров Мечты"

10:4815.05.2017
(обновлено: 10:49 15.05.2017)
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка Оскара. Архивное фотоСтатуэтка Оскара. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok

МОСКВА, 15 мая — РИА Недвижимость. Шоу для тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Москве будет создано совместно с шоу-компанией Hasbas Entertainment, занимающейся постановками церемоний "Оскар" и "Грэмми", говорится в пресс-релизе девелопера парка ГК "Регионы".

Парк Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме могут открыть в 2017 году
"АО "Регионы-Энтертейнмент", входящее в состав ГК "Регионы", и продюсерская компания Hasbas Entertainment подписали договор о разработке креативной концепции шоу для тематического парка "Остров Мечты", — говорится в нем.

Hasbas Entertainment известна постановками таких церемоний, как кинопремия "Оскар", музыкальная премия "Грэмми", а также церемония награждения Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, компания занималась креативным руководством и разработкой таких проектов, как шоу Under the Sea для Disney Seas Tokyo и Magical Starlight Parade для тематического парка Universal Studios Japan, добавляется в материалах.

Москва. Архивное фото
© Фото : Управа Бескудниковского района города Москвы
Протяженность моста в московском парке "Остров мечты" составит 600 метров
Площадь тематического парка "Острова мечты" в Нагатинской пойме составит 264,3 тысячи квадратных метров и, по словам авторов проекта, он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире. На 90 гектарах помимо парка с аттракционами разместятся городской променад, кинотеатр, два концертных зала, отель, рестораны, а также детская яхтенная школа. Объем инвестиций в проект составляет более 1,5 миллиардов долларов.

"Ла-Ла Ленд" без хеппи-энда: Оскар-2017
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Эмма Стоун, сыгравшая Мию в фильме "Ла-ла Ленд", завоевала в этом году "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Статуэтку "Оскара" Эмме Стоун вручил Леонардо Ди Каприо.Леонардо Ди Каприо вручает Оскар актрисе Эмме Стоун за лучшую женскую роль в фильме Ла Ла Ленд
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Эмма Стоун, сыгравшая Мию в фильме "Ла-ла Ленд", завоевала в этом году "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Статуэтку "Оскара" Эмме Стоун вручил Леонардо Ди Каприо.
© AFP 2017 / Robyn Beck Кейси Аффлек обошел Райана Гослинга, Эндрю Гарфилда и Вигго Мортенсена и взял "Оскара" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря".Кейси Аффлек получил Оскара за лучшую мужскую роль в фильме Манчестер у моря
© AFP 2017 / Robyn Beck 
Кейси Аффлек обошел Райана Гослинга, Эндрю Гарфилда и Вигго Мортенсена и взял "Оскара" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря".
© AFP 2017 / Mark RalstonВыступление Джастина Тимберлейка открыло 89-ю церемонию вручения "Оскара".Певец Джастин Тимберлейк выступает на 89-й церемонии вручения Оскара
© AFP 2017 / Mark Ralston
Выступление Джастина Тимберлейка открыло 89-ю церемонию вручения "Оскара".
© REUTERS / Lucy NicholsonОдной из главных тем этой церемонии стала расовая дискриминация прошлых лет. В списке номинантов этого года было рекордное числе темнокожих актеров и множество фильмов на тему межрасовых отношений.89-я церемония вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
© REUTERS / Lucy Nicholson
Одной из главных тем этой церемонии стала расовая дискриминация прошлых лет. В списке номинантов этого года было рекордное числе темнокожих актеров и множество фильмов на тему межрасовых отношений.
© AP Photo / Chris PizzelloАктеры Хейли Стайнфелд и Гаэль Гарсия Берналь вручают награду за лучший анимационный фильм, которым стал "Зверополис".89-я церемония вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
© AP Photo / Chris Pizzello
Актеры Хейли Стайнфелд и Гаэль Гарсия Берналь вручают награду за лучший анимационный фильм, которым стал "Зверополис".
© AP Photo / Chris PizzelloКомпозиция из мультфильма "Тролли" "Can't Stop the Feeling" в исполнении Джастина Тимберлейка претендовала на "Оскар" в категории "Лучшая песня", однако эта награда досталась композиции из фильма "Ла-ла Ленд".Певец Джастин Тимберлейк выступает на 89-й церемонии вручения Оскара
© AP Photo / Chris Pizzello
Композиция из мультфильма "Тролли" "Can't Stop the Feeling" в исполнении Джастина Тимберлейка претендовала на "Оскар" в категории "Лучшая песня", однако эта награда досталась композиции из фильма "Ла-ла Ленд".
© AP Photo / Chris PizzelloПродюсер Джордан Хоровиц и вся съемочная группа ленты "Ла-Ла Ленд" вышла на награждение, после того, как легендарные актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй назвали этот фильм лучшим по мнению киноакадемии. Однако вскоре выяснилось, что это была ошибка.При объявлении победителя Оскара в номинации Лучший фильм произошла ошибка
© AP Photo / Chris Pizzello
Продюсер Джордан Хоровиц и вся съемочная группа ленты "Ла-Ла Ленд" вышла на награждение, после того, как легендарные актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй назвали этот фильм лучшим по мнению киноакадемии. Однако вскоре выяснилось, что это была ошибка.
© AP Photo / Jordan StraussАктриса Джессика Бил и ее муж, певец Джастин Тимберлейк на 89-й церемонии вручения "Оскара" в Голливуде.Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 89-й церемонии вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
© AP Photo / Jordan Strauss
Актриса Джессика Бил и ее муж, певец Джастин Тимберлейк на 89-й церемонии вручения "Оскара" в Голливуде.
© REUTERS / Lucy NicholsonАктеры Сет Роган и Майкл Джей Фокс не вышли, а выехали на сцену церемонии на легендарной ДеЛореан, чтобы вручить награду на "Лучший монтаж фильма", который достался ленте Мэла Гибсона "По соображениям совести".89-я церемония вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
© REUTERS / Lucy Nicholson
Актеры Сет Роган и Майкл Джей Фокс не вышли, а выехали на сцену церемонии на легендарной ДеЛореан, чтобы вручить награду на "Лучший монтаж фильма", который достался ленте Мэла Гибсона "По соображениям совести".
© REUTERS / Lucas Jackson"Оскар" за лучший короткометражный документальный фильм получила лента "Белые шлемы". Награду режиссеру Орландо фон Айнсиделю и продюсеру Джоэнне Натасегаре вручали актер Дэвид Ойелоуо и Сальма Хайек.Оскар за лучший короткометражный документальный фильм получил Белые шлемы
© REUTERS / Lucas Jackson
"Оскар" за лучший короткометражный документальный фильм получила лента "Белые шлемы". Награду режиссеру Орландо фон Айнсиделю и продюсеру Джоэнне Натасегаре вручали актер Дэвид Ойелоуо и Сальма Хайек.
© AP Photo / Richard ShotwellНа 89-й церемонии вручения наград американской киноакадемии Джеки Чан получил свой первый "Оскар" - за вклад в мировой кинематограф.Актер Джеки Чан на 89-й церемонии вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
© AP Photo / Richard Shotwell
На 89-й церемонии вручения наград американской киноакадемии Джеки Чан получил свой первый "Оскар" - за вклад в мировой кинематограф.
© AP Photo / Jordan StraussЛауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана Махершала Али ("Лунный свет"), обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), обладательница премии за лучшую женскую роль второго плана Виола Дэвис ("Ограды") и лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек ("Манчестер моря").Актеры Махершала Али, Эмма Стоун, Виола Дэвис и Кейси Аффлек на 89-й церемонии вручения Оскара
© AP Photo / Jordan Strauss
Лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана Махершала Али ("Лунный свет"), обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), обладательница премии за лучшую женскую роль второго плана Виола Дэвис ("Ограды") и лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек ("Манчестер моря").
© AP Photo / Matt SaylesМонтажер сериала "Девочки" Джои МакМиллон и звезда ленты "Скрытые фигуры" Жанель Моне за кулисами церемонии после того, как объявили, что награду за лучший фильм года получает "Ла-Ла Ленд".89-я церемония вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
© AP Photo / Matt Sayles
Монтажер сериала "Девочки" Джои МакМиллон и звезда ленты "Скрытые фигуры" Жанель Моне за кулисами церемонии после того, как объявили, что награду за лучший фильм года получает "Ла-Ла Ленд".
© AP Photo / Jordan StraussАктеры Шарифф Эрп, Алекс Р. Хиппер и Эштон Сандерс, сыгравшие в фильме "Лунный свет".Актеры Шарифф Эрп, Алекс Р. Хибберт и Эштон Сандерс, сыгравшие в фильме Лунный свет, на 89-й церемонии вручения Оскара
© AP Photo / Jordan Strauss
Актеры Шарифф Эрп, Алекс Р. Хиппер и Эштон Сандерс, сыгравшие в фильме "Лунный свет".
© REUTERS / Lucas Jackson"Оскар" за лучшую режиссерскую работу достался 32-летнему Дэмьену Шазеллу за мюзикл "Ла-Ла Ленд".Режиссер Дэмьен Шазелл получил Оскар за фильм Ла Ла Ленд
© REUTERS / Lucas Jackson
"Оскар" за лучшую режиссерскую работу достался 32-летнему Дэмьену Шазеллу за мюзикл "Ла-Ла Ленд".
© REUTERS / Lucy NicholsonВедущий церемонии Джимми Киммел просит прощения у Уоррена Битти за то, что дал ему не тот конверт с названием фильма-победителя. В это время режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс благодарит за внезапно доставшуюся ему статуэтку продюсера ленты "Ла-Ла Ленд" Джоржана Хоровица.Джимми Киммел и Уоррен Битти после того, как организаторы Оскара сообщили, что ошибочно назвали лучшим фильмом Ла-ла-ленд
© REUTERS / Lucy Nicholson
Ведущий церемонии Джимми Киммел просит прощения у Уоррена Битти за то, что дал ему не тот конверт с названием фильма-победителя. В это время режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс благодарит за внезапно доставшуюся ему статуэтку продюсера ленты "Ла-Ла Ленд" Джоржана Хоровица.
© AFP 2017 / Robyn BeckРежиссер ленты "Лунный свет" Барри Дженкинс и автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани, держат в руках "Оскаров" за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.Директор фильма Лунный свет Барри Дженкинс и автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани на 89-й церемонии вручения Оскара
© AFP 2017 / Robyn Beck
Режиссер ленты "Лунный свет" Барри Дженкинс и автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани, держат в руках "Оскаров" за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.
© AP Photo / Matt SaylesОбладательница "Оскара" 2002 года за фильм "Бал монстров" Холли Берри в этом году на церемонии вручала награду киноакадемии лучшему режиссеру, которым стал Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд").Актриса Хэлли Берри вручает награду за лучшую режиссуру на 89-й церемонии вручения Оскара
© AP Photo / Matt Sayles
Обладательница "Оскара" 2002 года за фильм "Бал монстров" Холли Берри в этом году на церемонии вручала награду киноакадемии лучшему режиссеру, которым стал Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд").
© REUTERS / Lucas JacksonПродюсеры фильма "Лунный свет" Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс увезли с "Оскара" три статуэтки: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.Продюсеры Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс фильма Лунный свет на 89-й церемонии вручения Оскара
© REUTERS / Lucas Jackson
Продюсеры фильма "Лунный свет" Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс увезли с "Оскара" три статуэтки: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
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