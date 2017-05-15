Постановщики "Оскара" сделают шоу для московского парка "Остров Мечты"
10:4815.05.2017
(обновлено: 10:49 15.05.2017)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Недвижимость. Шоу для тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Москве будет создано совместно с шоу-компанией Hasbas Entertainment, занимающейся постановками церемоний "Оскар" и "Грэмми", говорится в пресс-релизе девелопера парка ГК "Регионы".
"АО "Регионы-Энтертейнмент", входящее в состав ГК "Регионы", и продюсерская компания Hasbas Entertainment подписали договор о разработке креативной концепции шоу для тематического парка "Остров Мечты", — говорится в нем.
Hasbas Entertainment известна постановками таких церемоний, как кинопремия "Оскар", музыкальная премия "Грэмми", а также церемония награждения Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, компания занималась креативным руководством и разработкой таких проектов, как шоу Under the Sea для Disney Seas Tokyo и Magical Starlight Parade для тематического парка Universal Studios Japan, добавляется в материалах.
Площадь тематического парка "Острова мечты" в Нагатинской пойме составит 264,3 тысячи квадратных метров и, по словам авторов проекта, он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире. На 90 гектарах помимо парка с аттракционами разместятся городской променад, кинотеатр, два концертных зала, отель, рестораны, а также детская яхтенная школа. Объем инвестиций в проект составляет более 1,5 миллиардов долларов.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Эмма Стоун, сыгравшая Мию в фильме "Ла-ла Ленд", завоевала в этом году "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Статуэтку "Оскара" Эмме Стоун вручил Леонардо Ди Каприо.
Актриса Эмма Стоун, сыгравшая Мию в фильме "Ла-ла Ленд", завоевала в этом году "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Статуэтку "Оскара" Эмме Стоун вручил Леонардо Ди Каприо.
© AFP 2017 / Robyn Beck Кейси Аффлек обошел Райана Гослинга, Эндрю Гарфилда и Вигго Мортенсена и взял "Оскара" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря".
Кейси Аффлек обошел Райана Гослинга, Эндрю Гарфилда и Вигго Мортенсена и взял "Оскара" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря".
Выступление Джастина Тимберлейка открыло 89-ю церемонию вручения "Оскара".
© REUTERS / Lucy NicholsonОдной из главных тем этой церемонии стала расовая дискриминация прошлых лет. В списке номинантов этого года было рекордное числе темнокожих актеров и множество фильмов на тему межрасовых отношений.
Одной из главных тем этой церемонии стала расовая дискриминация прошлых лет. В списке номинантов этого года было рекордное числе темнокожих актеров и множество фильмов на тему межрасовых отношений.
© AP Photo / Chris PizzelloАктеры Хейли Стайнфелд и Гаэль Гарсия Берналь вручают награду за лучший анимационный фильм, которым стал "Зверополис".
Актеры Хейли Стайнфелд и Гаэль Гарсия Берналь вручают награду за лучший анимационный фильм, которым стал "Зверополис".
© AP Photo / Chris PizzelloКомпозиция из мультфильма "Тролли" "Can't Stop the Feeling" в исполнении Джастина Тимберлейка претендовала на "Оскар" в категории "Лучшая песня", однако эта награда досталась композиции из фильма "Ла-ла Ленд".
Композиция из мультфильма "Тролли" "Can't Stop the Feeling" в исполнении Джастина Тимберлейка претендовала на "Оскар" в категории "Лучшая песня", однако эта награда досталась композиции из фильма "Ла-ла Ленд".
© AP Photo / Chris PizzelloПродюсер Джордан Хоровиц и вся съемочная группа ленты "Ла-Ла Ленд" вышла на награждение, после того, как легендарные актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй назвали этот фильм лучшим по мнению киноакадемии. Однако вскоре выяснилось, что это была ошибка.
Продюсер Джордан Хоровиц и вся съемочная группа ленты "Ла-Ла Ленд" вышла на награждение, после того, как легендарные актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй назвали этот фильм лучшим по мнению киноакадемии. Однако вскоре выяснилось, что это была ошибка.
© AP Photo / Jordan StraussАктриса Джессика Бил и ее муж, певец Джастин Тимберлейк на 89-й церемонии вручения "Оскара" в Голливуде.
Актриса Джессика Бил и ее муж, певец Джастин Тимберлейк на 89-й церемонии вручения "Оскара" в Голливуде.
© REUTERS / Lucy NicholsonАктеры Сет Роган и Майкл Джей Фокс не вышли, а выехали на сцену церемонии на легендарной ДеЛореан, чтобы вручить награду на "Лучший монтаж фильма", который достался ленте Мэла Гибсона "По соображениям совести".
Актеры Сет Роган и Майкл Джей Фокс не вышли, а выехали на сцену церемонии на легендарной ДеЛореан, чтобы вручить награду на "Лучший монтаж фильма", который достался ленте Мэла Гибсона "По соображениям совести".
© REUTERS / Lucas Jackson"Оскар" за лучший короткометражный документальный фильм получила лента "Белые шлемы". Награду режиссеру Орландо фон Айнсиделю и продюсеру Джоэнне Натасегаре вручали актер Дэвид Ойелоуо и Сальма Хайек.
"Оскар" за лучший короткометражный документальный фильм получила лента "Белые шлемы". Награду режиссеру Орландо фон Айнсиделю и продюсеру Джоэнне Натасегаре вручали актер Дэвид Ойелоуо и Сальма Хайек.
© AP Photo / Richard ShotwellНа 89-й церемонии вручения наград американской киноакадемии Джеки Чан получил свой первый "Оскар" - за вклад в мировой кинематограф.
На 89-й церемонии вручения наград американской киноакадемии Джеки Чан получил свой первый "Оскар" - за вклад в мировой кинематограф.
© AP Photo / Jordan StraussЛауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана Махершала Али ("Лунный свет"), обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), обладательница премии за лучшую женскую роль второго плана Виола Дэвис ("Ограды") и лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек ("Манчестер моря").
Лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана Махершала Али ("Лунный свет"), обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), обладательница премии за лучшую женскую роль второго плана Виола Дэвис ("Ограды") и лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек ("Манчестер моря").
© AP Photo / Matt SaylesМонтажер сериала "Девочки" Джои МакМиллон и звезда ленты "Скрытые фигуры" Жанель Моне за кулисами церемонии после того, как объявили, что награду за лучший фильм года получает "Ла-Ла Ленд".
Монтажер сериала "Девочки" Джои МакМиллон и звезда ленты "Скрытые фигуры" Жанель Моне за кулисами церемонии после того, как объявили, что награду за лучший фильм года получает "Ла-Ла Ленд".
© AP Photo / Jordan StraussАктеры Шарифф Эрп, Алекс Р. Хиппер и Эштон Сандерс, сыгравшие в фильме "Лунный свет".
Актеры Шарифф Эрп, Алекс Р. Хиппер и Эштон Сандерс, сыгравшие в фильме "Лунный свет".
"Оскар" за лучшую режиссерскую работу достался 32-летнему Дэмьену Шазеллу за мюзикл "Ла-Ла Ленд".
© REUTERS / Lucy NicholsonВедущий церемонии Джимми Киммел просит прощения у Уоррена Битти за то, что дал ему не тот конверт с названием фильма-победителя. В это время режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс благодарит за внезапно доставшуюся ему статуэтку продюсера ленты "Ла-Ла Ленд" Джоржана Хоровица.
Ведущий церемонии Джимми Киммел просит прощения у Уоррена Битти за то, что дал ему не тот конверт с названием фильма-победителя. В это время режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс благодарит за внезапно доставшуюся ему статуэтку продюсера ленты "Ла-Ла Ленд" Джоржана Хоровица.
© AFP 2017 / Robyn BeckРежиссер ленты "Лунный свет" Барри Дженкинс и автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани, держат в руках "Оскаров" за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.
Режиссер ленты "Лунный свет" Барри Дженкинс и автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани, держат в руках "Оскаров" за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.
© AP Photo / Matt SaylesОбладательница "Оскара" 2002 года за фильм "Бал монстров" Холли Берри в этом году на церемонии вручала награду киноакадемии лучшему режиссеру, которым стал Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд").
Обладательница "Оскара" 2002 года за фильм "Бал монстров" Холли Берри в этом году на церемонии вручала награду киноакадемии лучшему режиссеру, которым стал Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд").
© REUTERS / Lucas JacksonПродюсеры фильма "Лунный свет" Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс увезли с "Оскара" три статуэтки: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
Продюсеры фильма "Лунный свет" Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс увезли с "Оскара" три статуэтки: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.