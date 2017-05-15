Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Небольшое похолодание, которое ожидается в середине этой недели в столичном регионе, сменится солнечной погодой, воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня нас ждет прекрасный день: воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, однако уже ночью и большую часть завтрашнего дня погоду будет определять циклон, который подойдет к столичному региону с запада, и погода ухудшится. Пройдут дожди, похолодает, завтра днем ожидается +8… +10 градусов, по области 7-12 градусов тепла. Похолодание будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром", — отметил специалист центра.

Небольшие дожди сохранятся в столичном регионе в среду, температура будет невысокой — около 7-9 градусов тепла. Улучшение погоды ожидается с четверга.

"Постепенно дневные температуры повысятся до +18… +20 градусов, погода будет преимущественно солнечной, без осадков", — добавили в "Фобосе".