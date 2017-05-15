Миронов предложил ввести уголовную ответственность за искажение истории

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов готовит законопроект, вводящий уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает пресс-служба фракции.

"События 9 мая на Украине показали, что сегодня враги России в Киеве и за его пределами активно поддерживают группы провокаторов, занимающихся оскорблением памяти ветеранов и участков ВОВ на Украине. Эта деятельность является откровенно экстремистской по отношению к россиянам и нашему государству. Мы должны законодательно исключить возможность подобных действий у нас на Родине и за ее пределами", — цитирует пресс-служба Миронова.

Лидер эсеров подчеркнул, что данная законодательная инициатива будет распространяться не только на россиян, но и на иностранных граждан совершивших соответствующее преступление за рубежом, в частности, мерами ответственности после судебного решения, по его словам, могли бы стать: денежный штраф, запрет на въезд в Россию, арест российского имущества или арест.

"Экстремисты, откуда они не были бы, должны понимать, что спуску за нападки на Россию им не будет… Наш долг — защитить память и правду о событиях тех лет от всех, кто стремится исказить и переписать историю", — пояснил Миронов.

В некоторых городах Украины, в том числе в Киеве, 9 мая состоялась акция "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций со стороны радикалов. Полиция сообщила, что за нарушения в ходе акций по всей Украине были задержаны около 90 человек, пострадали более 30 человек.