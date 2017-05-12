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Общество

Депутат уточнил, что имел в виду, предлагая отдавать детей под опеку родным

15:4012.05.2017
(обновлено: 15:41 12.05.2017)
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© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослогоРебенок держит за руку взрослого
© Fotolia / Khorzhevska

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Сергей Вострецов (ЕР) рассказал РИА Новости, что не предлагал полностью запретить брать под опеку детей неродным им людям, но считает необходимым более четко прописать приоритетное право родственников на опекунство; вместе с тем, парламентарий уверен, что необходимо ограничить число детей, которое семья может взять под опеку.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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В ОП прокомментировали идею отдавать детей под опеку только родственникам
Соответствующий законопроект Вострецов планирует внести в Госдуму уже в мае.

Ранее в пятницу на портале RT сообщалось, что член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец разрабатывают законопроект, который разрешит брать детей под опеку только родственникам. Как отмечалось, по мнению авторов инициативы, бюджетные деньги, которые выделяются опекунам, привлекают недобросовестных людей, которые в воспитании детей не заинтересованы. Замсекретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина сообщила РИА Новости, что "Единая Россия" не поддерживает такое предложение, так как оно серьезно ограничивает возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам.

"Я работаю над этим документом. Те перегибы, которые происходят с опекой, когда по 60 детей набирают, когда десятками инвалидов берут — что-то здесь не совсем здоровое. По поводу того, что отдавать детей только родственникам — не совсем корректно, потому что я сказал, что надо более четко прописать, что приоритетное право должны иметь родственники", — сказал Вострецов РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что на сегодняшний момент в Семейном кодексе приоритетное право у родственников есть, но органы опеки трактуют этот документ по-своему и отдают детей чужим людям. "Надо более четко прописать, потому что органы опеки трактуют положения Семейного кодекса сегодня по-своему. И родственникам очень редко отдают детей", — подчеркнул депутат.

Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Мизулина поддержала идею отдавать детей под опеку только родственникам
При этом он отметил, что самое главное даже не в этом, а в том, что необходимо ограничить количество детей, которые семья может взять под опеку. "На мой взгляд — и я действительно такую инициативу собираюсь вносить — нужно ограничить количество детей. Мы живем в веке новых технологий, когда помимо того, что нужно накормить ребенка, нужно дать ему образование, поставить на ноги — для этого сегодня требуются серьезные ресурсы", — сказал депутат.

Вострецов уточнил, что, вероятно, можно давать и большее количество детей, чем два или три, но это должна быть иная форма. В качестве примера он привел Санкт-Петербург, где существует детская деревня SOS — это мини детские дома, дети живут в коттедже и там есть своя наемная мама. "Там и контроль другой. А если мы просто раздаем десятками детей, то возникают случаи, когда своих детей пытаются содержать за счет приемных и другие условия у них, и насилие в семье бывает, и даже случаи гибели", — сказал парламентарий.

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
В ЕР не поддержали идею отдавать детей под опеку только родственникам
Говоря о сроках внесения законодательной инициативы, Вострецов отметил, что "после майских праздников" законопроект будет доработан и внесен на рассмотрение Госдумы (по 15 мая включительно депутаты находятся в официальных отпусках — ред.).

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал РИА Новости, что, по его мнению, необходимо обратить внимание на проблему использования института опеки, как способа для получения денег и пособий.

"Конечно, на фоне громких случаев с опекунами нельзя давать возможности использовать институт опеки для зарабатывания денег и получения пособий. Но здесь больше вопрос не законодательного регулирования, а правоприменения. Органы опеки, органы прокуратуры, власти на местах в состоянии самостоятельно отследить эту проблему", — отметил Нилов.

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