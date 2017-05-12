СМИ: в Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Госдуме разрабатывается проект, разрешающий отдавать детей под опеку только их родственников, сообщает RT. Авторы инициативы – член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец – считают, что посторонние люди должны иметь возможность лишь усыновить ребёнка.

Как пояснили парламентарии, выделяемые опекунам деньги часто привлекают тех, кто руководствуется корыстными побуждениями. Поэтому чужие люди должны усыновить ребёнка – в этом случае они уравниваются в правах и обязанностях с кровными родителями и не получают регулярных дополнительных выплат от государства.

"Сама возможность опеки появилась на случай, если, например, родители ребёнка погибли. Дяде или бабушке незачем усыновлять своего родственника, поэтому они брали его под опеку. А сегодня мы так "раздаём" детей всем подряд. Те, кто хочет взять на воспитание ребёнка из детдома, должны его усыновить", — пояснил Вострецов.

По его словам, в действующем законе об опеке много недоработок и пробелов. Например, к потенциальным усыновителям предъявляется очень много требований, к будущим опекунам их значительно меньше, хотя фактически и там и там происходит принятие ребёнка на воспитание.

Законопроект будет представлен в конце мая — начале июня на круглом столе в Госдуме.