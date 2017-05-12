В парке "Царицыно" будут проводить бесплатные сезонные квесты

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бесплатные сезонные квесты на открытом воздухе начнут проводить в парке "Царицыно", первая игра состоится уже в конце мая, сообщается на сайте мэра Москвы.

Планируется, что квесты будут проходить три раза в год — весной, летом и осенью.

"Первый сезонный квест, ботанико-орнитологический, состоится 21 мая в 12:00. Он называется "Среда обитания. Птичий переполох, или В поисках феникса". Участники должны будут угадать, какие птицы обитают в парке и какие растения есть не только на территории музея-заповедника под открытым небом, но и в оранжереях, которые существуют здесь со времен Екатерины II", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатно принять участие в квесте можно будет после регистрации на официальном сайте музея-заповедника, регистрация заработает 12 мая. Квесты рассчитаны на участников любых возрастов, и проходить их можно всей семьей, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Цель сезонных квестов — познакомить посетителей с территорией парка… Всего будет четыре вида анкет с разными вопросами. Семья из четырех человек сможет взять либо один общий бегунок на всех, либо персональный на каждого и отвечать на вопросы самостоятельно”, — сообщила пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что в июне состоится летний квест "Тенистыми аллеями", участники должны будут ответить на вопросы о строении листьев и особенностях растений, имеющихся на территории музея-заповедника. Также в сентябре пройдет осенний квест "По следам человека", темой которого будет деятельность человека в парке и его влияние на окружающую среду.