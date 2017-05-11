Федотов не стал комментировать слова Навального о помощи в выдаче паспорта

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов не стал комментировать слова оппозиционера Алексея Навального о своем содействии в выдаче ему загранпаспорта.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в первых числах мая получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. В четверг Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему была сделана операция после ожога роговицы глаза. Ранее оппозиционер сообщал, что зрение после операции в Барселоне будет восстанавливаться несколько месяцев.

В четверг Навальный заявил, что обращался к Федотову с просьбой о содействии ему в выдаче загранпаспорта.

В свою очередь, глава СПЧ отказался от комментариев по этому поводу. "Без комментариев", — сказал Федотов РИА Новости в ответ на вопрос, действительно ли Навальный обращался к нему за содействием при получении загранпаспорта.

По словам оппозиционера, он написал Федотову письмо по электронной почте. "Уважаемый Михаил Федотов, мне нужен загранпаспорт, мне его… не дают, но я пять лет с этим жил, а сейчас мне нужно ехать за границу, потому что нужно сделать операцию", — заявил Навальный в эфире ютьюб-канала "Навальный Live", добавив, что на свое письмо получил ответ, в котором Федотов посоветовал ему написать такое же письмо на имя главы администрации президента РФ Антона Вайно.

"Я на этот же email написал такое же письмо, не знаю, что они там делали уже внутри, но я пошел параллельно вместе с этим в обычный МФЦ района Южно-Портовый, ближайший к моему дому, сдал все документы, после чего на следующий день мне позвонили из этого МФЦ и сказали — приходите, забирайте загранпаспорт", — пояснил Навальный.

Свое решение пройти лечение именно за границей оппозиционер объяснил рекомендациями своего врача-офтальмолога. По словам оппозиционера, операция была сделана в одной из государственных клиник Барселоны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщение газеты об обращении Навального в администрацию президента, заявив, что Кремль не занимается выдачей загранпаспортов.

Инспектор ФСИН ранее предупредила Навального через его защитника о невозможности выехать за границу. Однако позднее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков пояснил РИА Новости, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.