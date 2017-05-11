ОНФ: дополнительное образование недоступно каждому третьему ребенку

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Посещение кружков и секций сейчас остается недоступным для почти трети российских детей, чуть более 40% ребят получают дополнительное образование бесплатно, а платное допобразование одного ребенка обходится семье в среднем в 2,6 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют результаты мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Весной этого года фронт запустил новый проект "Равные возможности — детям", который направлен на помощь в получении детьми дополнительного образования, проект поможет создать возможности для посещения бесплатного кружка или секции по выбору самого ребенка.

Как сообщила в четверг пресс-служба движения, мониторинг ОНФ, проведенный в марте-апреле 2017 года, охватил 36 тысяч детей в 85 регионах России. Как оказалось, более 11 тысяч из них не имеют возможности получать допобразование, сообщили в ОНФ. В рамках мониторинга было опрошено 22,5 тысячи родителей, около 10% из них воспитывают троих и более детей.

"Результаты исследования показали, что 34% детей не получают дополнительное образование, причем только 5% из них – по собственному желанию из-за отсутствия свободного времени и наличия других увлечений", — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Как отмечают в ОНФ, чаще всего детей не могут записать в бесплатные кружки, поскольку все места уже заняты. Для каждой пятой семьи с одним ребенком дополнительное образование недоступно из-за финансовых затруднений или удаленности от образовательной организации, схожие проблемы возникают и у родителей двоих детей — в 21% случаев они могут дать дополнительное образование только одному ребенку.

"Мониторинг показал, что только 43% детей получают дополнительное образование полностью на бесплатной основе, причем некоторые из них посещают 2, 3, а иногда и 4 бесплатных кружка, в то время как 28% детей – занимаются полностью платно", — уточнили в пресс-службе.

Как правило, доступность секций и кружков снижается в семьях с несколькими детьми; мониторинг показал, что "в 14% семей с двумя детьми ни один ребенок не получает допобразование, и только в 32% семей с тремя и более детьми все дети посещают кружки и секции". "В среднем за допобразование одного ребенка семья платит 2,6 тысячи рублей в месяц, за двоих – около трех тысяч. Расходы многодетных семей начинаются от 6,5 тысяч рублей в месяц", — говорится в сообщении.

В ходе опроса 30% родителей сообщили об отсутствии бесплатных кружков, еще 19% сказали об отсутствии доступной информации о них. Вместе с тем, по данным ОНФ, доля платных кружков достигает 75% в отдельных районах крупных городов, таких как Чебоксары, Пермь, Иркутск, Сыктывкар, Великий Новгород, Омск, Барнаул.

Респонденты также отмечали, что получению допобразования в некоторых случаях препятствует низкий уровень материально-технической базы, отсутствие преподавателей, отсутствие занятий для детей определенного возраста. Участники опроса также указывали на дефицит кружков технической направленности. Открытым для некоторых регионов остается и вопрос обеспечения доступной среды в секциях, респонденты из Пермского края, Коми, Челябинской и Оренбургской областей отметили отсутствие условий для занятий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечают в ОНФ.