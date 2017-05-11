США
11.0511 мая18:46МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 Мая вошел в книгу рекордов России

Сюжет:
День Победы - 2017 (139)
18:4211.05.2017
(обновлено: 18:44 11.05.2017)
0320
© Фото : Александр ТашироФлешмоб хабаровских автомобилистов, посвященный Дню ПобедыФлешмоб хабаровских автомобилистов, посвященный Дню Победы
© Фото : Александр Таширо

ХАБАРОВСК, 11 мая – РИА Новости. Флэшмоб хабаровских автомобилистов, составивших из машин Орден Великой Отечественный войны и цифру 9, вошел в книгу рекордов России.

Рекорд установлен в номинации "Самое большое изображение, посвященное Дню Победы, составленное из автомобилей", сообщается на сайте книги рекордов. Дата установления — 7 мая 2017 года.

"На парковке Ерофей Арены (Хабаровск) состоялся автомобильный флешмоб ко дню Великой Победы, в котором приняли участие 535 автомобилей и более одной тысячи человек. На парковке была изображена фигура в виде ордена Победы и цифра "9", означающая дату окончания войны", — отмечается на сайте.

© Фото : Александр ТашироФлешмоб хабаровских автомобилистов, посвященный Дню Победы
© Фото : Александр Таширо
Флешмоб хабаровских автомобилистов, посвященный Дню Победы

Ранее сообщалось, что на построение изображения ушло около четырех часов. После того, как все машины заняли свои места, они включили фары и аварийные огни.

Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Утвержден в мае 1942 года и имел две степени. Им награждались военнослужащие всех родов войск, включая бойцов и командиров партизанских отрядов, за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.

Военный парад в честь 72-й годовщины Победы в городах России
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанк9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкПриморский край одним из первых в стране начал отмечать День Победы.Зрители во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Приморский край одним из первых в стране начал отмечать День Победы.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкСамый масштабный в Приморье парад, по традиции, состоялся во Владивостоке на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке – в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек.БТР-80 во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самый масштабный в Приморье парад, по традиции, состоялся во Владивостоке на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке – в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек.
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВойска Читинского гарнизона и военной техники отметили 9 мая парадом в Чите.Военнослужащие во время военного парада в Чите, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Войска Читинского гарнизона и военной техники отметили 9 мая парадом в Чите.
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ составе парадного расчета в Чите в течение часа прошли пешей колонной 1702 человека, а также 62 единицы вооружения и военной техники.Военнослужащие во время военного парада в Чите, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В составе парадного расчета в Чите в течение часа прошли пешей колонной 1702 человека, а также 62 единицы вооружения и военной техники.
© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа фото: военнослужащие во время военного парада в Новороссийске.Военнослужащие во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Новороссийске
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
На фото: военнослужащие во время военного парада в Новороссийске.
© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо всей России и за рубежом также проходит акция "Бессмертный полк". На фото: Колонна военной техники во время военного парада в Новороссийске.Колонна военной техники во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Новороссийске
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
По всей России и за рубежом также проходит акция "Бессмертный полк". На фото: Колонна военной техники во время военного парада в Новороссийске.
© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанк"Бессмертный полк" - это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. На фото: Музыканты военного оркестра во время парада в Новороссийске.Музыканты военного оркестра во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Новороссийске
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"Бессмертный полк" - это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. На фото: Музыканты военного оркестра во время парада в Новороссийске.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростовской области военный парад впервые состоялся не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске.Зрители во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Ростове-на-Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В Ростовской области военный парад впервые состоялся не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПарад в Ростове-на-Дону открыла колонна из 72 мотоциклов патриотических мотоклубов со знаменами Победы, а также со знаменами Ростовской области.Участники во время военного парада в Ростове-на-Дону, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Парад в Ростове-на-Дону открыла колонна из 72 мотоциклов патриотических мотоклубов со знаменами Победы, а также со знаменами Ростовской области.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа фото: участники военного парада в Ростове-на-Дону.Участники во время военного парада в Ростове-на-Дону, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
На фото: участники военного парада в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске военный парад войск Сибирского гарнизона проходил на площади имени Ленина, вечером праздничные фейерверки прогремят сразу на пяти городских площадках.Командующий парадом генерал-майор Рустам Мурадов (слева) и командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Алексей Завизьон во время военного парада на площади им Ленина в Новосибирске, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Новосибирске военный парад войск Сибирского гарнизона проходил на площади имени Ленина, вечером праздничные фейерверки прогремят сразу на пяти городских площадках.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Москве с самолетами и вертолетами на параде не сложилось из-за плохой погоды, но в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске авиацию все же увидели. На фото: вертолеты Ми-8 АМТШ на параде в Новосибирске.Вертолёты Ми-8 АМТШ во время военного парада на площади им Ленина в Новосибирске, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Москве с самолетами и вертолетами на параде не сложилось из-за плохой погоды, но в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске авиацию все же увидели. На фото: вертолеты Ми-8 АМТШ на параде в Новосибирске.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа фото: тактические фронтовые бомбардировщики СУ-24М во время военного парада в Екатеринбурге.Тактические фронтовые бомбардировщики СУ-24М во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На фото: тактические фронтовые бомбардировщики СУ-24М во время военного парада в Екатеринбурге.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге прошел военный парад войск гарнизона.Военнослужащие во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге прошел военный парад войск гарнизона.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДля жителей Екатеринбурга организованы праздничная программа "Весна 45-го года", митинги памяти, концерты. На фото: Т-34-85 во время военного парада в Екатеринбурге.Средний танк Т-34-85 во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Для жителей Екатеринбурга организованы праздничная программа "Весна 45-го года", митинги памяти, концерты. На фото: Т-34-85 во время военного парада в Екатеринбурге.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ Петербурге военный парад прошел на Дворцовой площади, в нем приняли участие порядка 4 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой техники.Военнослужащие перед военным парадом в Санкт-Петербурге, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В Петербурге военный парад прошел на Дворцовой площади, в нем приняли участие порядка 4 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой техники.
© РИА Новости . Александр ГальперинПерейти в фотобанкНа параде в Петербурге были задействованы бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", новейшие "Искандеры" и С-300.Самолеты-перехватчики МиГ 31 в небе во время военного парада в Санкт-Петербурге, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
На параде в Петербурге были задействованы бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", новейшие "Искандеры" и С-300.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Севастополе праздничные торжества начались с поднятия военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота.Моряки-черноморцы на военном параде в Севастополе, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Севастополе праздничные торжества начались с поднятия военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАплодисментами встретили на марше военнослужащих-женщин из состава отдельной бригады разведки Черноморского флота, которые впервые приняли участие в параде.Девушки-курсанты во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аплодисментами встретили на марше военнослужащих-женщин из состава отдельной бригады разведки Черноморского флота, которые впервые приняли участие в параде.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосле парада в центре города прошли десятки тысяч горожан и гостей столицы с портретами воевавших родных — участники "Бессмертного полка".Жители Севастополя во время военного парада в Севастополе, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
После парада в центре города прошли десятки тысяч горожан и гостей столицы с портретами воевавших родных — участники "Бессмертного полка".
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена