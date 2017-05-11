Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 Мая вошел в книгу рекордов России
18:4211.05.2017
(обновлено: 18:44 11.05.2017)
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ХАБАРОВСК, 11 мая – РИА Новости. Флэшмоб хабаровских автомобилистов, составивших из машин Орден Великой Отечественный войны и цифру 9, вошел в книгу рекордов России.
Рекорд установлен в номинации "Самое большое изображение, посвященное Дню Победы, составленное из автомобилей", сообщается на сайте книги рекордов. Дата установления — 7 мая 2017 года.
"На парковке Ерофей Арены (Хабаровск) состоялся автомобильный флешмоб ко дню Великой Победы, в котором приняли участие 535 автомобилей и более одной тысячи человек. На парковке была изображена фигура в виде ордена Победы и цифра "9", означающая дату окончания войны", — отмечается на сайте.
Флешмоб хабаровских автомобилистов, посвященный Дню Победы
Ранее сообщалось, что на построение изображения ушло около четырех часов. После того, как все машины заняли свои места, они включили фары и аварийные огни.
Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Утвержден в мае 1942 года и имел две степени. Им награждались военнослужащие всех родов войск, включая бойцов и командиров партизанских отрядов, за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.
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