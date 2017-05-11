Навальный вернулся из Барселоны в Москву

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему была сделана операция после ожога роговицы глаза, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Да", — сказала Ярмыш, отвечая на вопрос, вернулся ли Навальный в Москву.

Сам Навальный в своем аккаунте в Twitter также сообщил о своем возвращении.

Ранее Навальный сообщал, что зрение после операции в Барселоне будет восстанавливаться несколько месяцев.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в первых числах мая получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой.

Инспектор ФСИН ранее предупредила Навального через его защитника о невозможности выехать за границу. Однако позднее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков пояснил РИА Новости, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.