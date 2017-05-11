ФАС оштрафовала Цирк на Фонтанке из-за показа программы ко Дню Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу назначила Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушения при организации показа программы "Салют Победы" в мае 2016 года, следует из материалов на сайте ФАС России.
Согласно порталу госзакупок, договор на исполнение цирковой программы "Салют Победы" стоимостью 7,8 миллиона рублей был заключен с Росгосцирком путем закупки у единственного поставщика.
Как указывает УФАС Петербурга, это стало причиной жалобы, поданной в городское антимонопольное ведомство ООО "Международная цирковая компания" (МЦК). Рассмотрев ее заявление, комиссия УФАС установила в действиях цирка нарушения закона о закупках. В частности, по оценке антимонопольного ведомства, заказчик не разместил надлежащего извещения о закупке вместе с его неотъемлемой частью в виде проекта соответствующего договора, а также не разместил актуальную версию плана-графика закупок. Кроме того, не были соблюдены сроки размещения информации о заключенном договоре в реестре контрактов.
Управление ФАС по Петербургу не впервые предъявляет претензии к цирку. Так, в настоящее время в арбитраже рассматривается ряд дел, касающихся организации показа цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием знаменитого клоуна Олега Попова, где договор также был заключен с единственным поставщиком.