ФАС оштрафовала Цирк на Фонтанке из-за показа программы ко Дню Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу назначила Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушения при организации показа программы "Салют Победы" в мае 2016 года, следует из материалов на сайте ФАС России.

"Назначить Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, выразившегося в нарушении (статей) федерального закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", — говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в четверг.

Согласно порталу госзакупок, договор на исполнение цирковой программы "Салют Победы" стоимостью 7,8 миллиона рублей был заключен с Росгосцирком путем закупки у единственного поставщика.

Как указывает УФАС Петербурга, это стало причиной жалобы, поданной в городское антимонопольное ведомство ООО "Международная цирковая компания" (МЦК). Рассмотрев ее заявление, комиссия УФАС установила в действиях цирка нарушения закона о закупках. В частности, по оценке антимонопольного ведомства, заказчик не разместил надлежащего извещения о закупке вместе с его неотъемлемой частью в виде проекта соответствующего договора, а также не разместил актуальную версию плана-графика закупок. Кроме того, не были соблюдены сроки размещения информации о заключенном договоре в реестре контрактов.

Программа "Салют Победы" проходила в Цирке на Фонтанке с 29 апреля по 15 мая 2016 года. В этой военной героической пантомиме в постановке народного артиста России Анатолия Марчевского обыгрывались, в частности, знаменитые карикатуры Кукрыниксов, где захватчики изображены в виде собак и обезьян.

Управление ФАС по Петербургу не впервые предъявляет претензии к цирку. Так, в настоящее время в арбитраже рассматривается ряд дел, касающихся организации показа цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием знаменитого клоуна Олега Попова, где договор также был заключен с единственным поставщиком.