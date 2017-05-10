СМИ: минкомсвязи хочет снизить российский трафик через зарубежные серверы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минкомсвязи РФ подготовило проект, согласно которому к 2020 году доля внутреннего трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%, сообщает в среду газета "Известия".

По данным издания, инициатива описана в проекте "Цифровая экономика": в разделе "Информационная безопасность" проекта уточняется, что сейчас этот показатель составляет 60%. Таким образом, Минкомсвязи хочет оставить российский трафик внутри страны, отмечает издание.

Источник на телекоммуникационном рынке рассказал газете, что сегодня основные точки маршрутизации интернет-трафика — Франкфурт, Стокгольм и Амстердам.

"Стоимость подключения к сети там в семь раз меньше, чем в России. Это вызвано экономическими причинами — в первую очередь большой конкуренцией", — отмечает издание.

В свою очередь, пресс-служба "Ростелекома" объяснила "Известиям", что ограничение в 5% необходимо для резервного маршрута для данных. В ведомстве отметили, что "изменение маршрутизации не станет большой проблемой для российских провайдеров — это недорого, и выполнить требование Минкомсвязи, когда оно поступит, будет несложно". В пресс-службе Минкомсвязи газете не стали давать комментариев.

Как заявил изданию директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин, безопасность и стабильность экономического развития страны находятся в обратной зависимости от иностранных информационных технологий, систем и платформ, и трафик не исключение.

Поэтому, по его словам, необходимо стремиться локализовать внутренние процессы, обходиться без заграничных серверов, однако снизить долю внутреннего трафика, проходящего через иностранные серверы, до 5% к 2020 году Щельцину представляется нереалистичным.