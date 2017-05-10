СМИ: минкомсвязи хочет снизить российский трафик через зарубежные серверы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минкомсвязи РФ подготовило проект, согласно которому к 2020 году доля внутреннего трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%, сообщает в среду газета "Известия".
Источник на телекоммуникационном рынке рассказал газете, что сегодня основные точки маршрутизации интернет-трафика — Франкфурт, Стокгольм и Амстердам.
"Стоимость подключения к сети там в семь раз меньше, чем в России. Это вызвано экономическими причинами — в первую очередь большой конкуренцией", — отмечает издание.
Как заявил изданию директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин, безопасность и стабильность экономического развития страны находятся в обратной зависимости от иностранных информационных технологий, систем и платформ, и трафик не исключение.
Поэтому, по его словам, необходимо стремиться локализовать внутренние процессы, обходиться без заграничных серверов, однако снизить долю внутреннего трафика, проходящего через иностранные серверы, до 5% к 2020 году Щельцину представляется нереалистичным.