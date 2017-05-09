Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил важность уроков войны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о войне и ее уроках.

"День Победы — это праздник жизни, праздник любви к своим близким и к Родине. Это память, которую у нас никто не отнимет. Сегодня, спустя 72 года после окончания войны, для нас по-прежнему важны ее уроки. В подвигах солдат и ополченцев, тружеников тыла и партизан мы находим величайшие примеры мужества и патриотизма. Они любили жизнь, но не щадили свои жизни, чтобы спасти миллионы людей. Они не падали духом в часы поражений и сохраняли великодушие в дни побед", — сказал Собянин в обращении, которое опубликовано на сайте столичной мэрии.

Мэр Москвы подчеркнул, что причины новых войн лежат в забвении уроков прежних, а правда о минувшей войне будет лучшей гарантией мира для будущих поколений.

"Дорогие ветераны, в эти дни Москва вновь празднует День Победы. На Красной площади состоится военный парад, по Тверской улице потечет людская река "Бессмертного полка", на Поклонной горе, Театральной площади, в парках и скверах пройдут концерты, выставки, народные гуляния. На этом празднике самыми желанными гостями будете вы, творцы победы. И пусть праздничный салют, который сегодня озарит московское небо, вновь напомнит каждому из нас о светлом мае сорок пятого", — добавил Собянин.