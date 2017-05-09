Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил важность уроков войны
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о войне и ее уроках.
"День Победы — это праздник жизни, праздник любви к своим близким и к Родине. Это память, которую у нас никто не отнимет. Сегодня, спустя 72 года после окончания войны, для нас по-прежнему важны ее уроки. В подвигах солдат и ополченцев, тружеников тыла и партизан мы находим величайшие примеры мужества и патриотизма. Они любили жизнь, но не щадили свои жизни, чтобы спасти миллионы людей. Они не падали духом в часы поражений и сохраняли великодушие в дни побед", — сказал Собянин в обращении, которое опубликовано на сайте столичной мэрии.
Мэр Москвы подчеркнул, что причины новых войн лежат в забвении уроков прежних, а правда о минувшей войне будет лучшей гарантией мира для будущих поколений.
"Дорогие ветераны, в эти дни Москва вновь празднует День Победы. На Красной площади состоится военный парад, по Тверской улице потечет людская река "Бессмертного полка", на Поклонной горе, Театральной площади, в парках и скверах пройдут концерты, выставки, народные гуляния. На этом празднике самыми желанными гостями будете вы, творцы победы. И пусть праздничный салют, который сегодня озарит московское небо, вновь напомнит каждому из нас о светлом мае сорок пятого", — добавил Собянин.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБолее 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
Более 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
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Шествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЖители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
Жители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
© РИА Новости . Олеся ПотаповаОколо 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
Около 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
© Фото : предоставлено организаторами акцииУчастие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
Участие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
© РИА Новости . Макс ВетровВ крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
В крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
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© РИА Новости . Харел РинцлерПерейти в фотобанкВторой год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
Второй год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
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