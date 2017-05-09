Шойгу в поздравлении с Днем Победы отметил символизм этого праздника

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем поздравлении с 72-й годовщиной Дня Победы отметил, что эта дата была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия русского народа, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Он добавил, что "мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла". По словам Шойгу, "для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал великую Победу".
Министр заявил о том, что боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Шойгу выразил уверенность в том, что "они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом".