Шойгу в поздравлении с Днем Победы отметил символизм этого праздника

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем поздравлении с 72-й годовщиной Дня Победы отметил, что эта дата была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия русского народа, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма", — сказал министр.

Он добавил, что "мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла". По словам Шойгу, "для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал великую Победу".

Министр заявил о том, что боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Шойгу выразил уверенность в том, что "они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом".