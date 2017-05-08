СМИ: Навальный получил загранпаспорт за два дня

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный, несмотря на статус условно осужденного, получил загранпаспорт всего за два дня при содействии администрации президента РФ, сообщает в понедельник газета "Московский комсомолец", не указывая источник этой информации.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщение газеты об обращении Навального в администрацию президента, заявив, что Кремль не занимается выдачей загранпаспортов.

Издание накануне писало, что что Навальный вылетел за границу и направляется в Барселону. При этом, по данным источников МК, он якобы направил письмо руководству кремлевской администрации с просьбой оказать содействие в получении им загранпаспорта.

"Как мы уже сообщали, 2 мая Навальный обратился в администрацию президента с просьбой выдать загранпаспорт… В тот же день с сопроводительным письмом обращение Навального было переправлено "по принадлежности" руководству МВД. На следующий день Навального пригласили со всеми необходимыми документами в МФЦ… Навальный тоже отреагировал очень быстро и в тот же день документы в МФЦ отнес. И тут внимание: на следующий день в четверг Навальный получает новенький загранпаспорт", — пишет газета.

Издание отмечает, что " хотя закон в виде исключения позволяет выдавать загранпаспорт условно осужденным, прецедентов использования этого исключения до сих пор не было".

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный на днях получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. Инспектор ФСИН ранее предупредила Навального через его защитника о невозможности выехать за границу. Однако позднее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков сказал РИА Новости, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.

Соратник Навального, сотрудник созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в воскресенье в разговоре с РИА Новости отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о выезде оппозиционера за рубеж, указав, что Навальный "сам прокомментирует, когда придёт время".