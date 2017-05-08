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Общество

В Параде Победы примут участие 72 самолета и вертолета

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (226)
13:3408.05.2017
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в МосквеМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что в этом году над Красной площадью на Параде Победы пролетят 72 летательных аппарата, авиагруппа "Русские витязи" впервые выполнит проход на самолетах Су-30СМ.

Корабли Военно-Морского флота России участвуют в праздновании Дня Победы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Американский эсминец не помеха: морской парад в Петербурге состоится

Бондарев отметил, что экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России начинают готовиться к Параду Победы почти за полгода и тщательно продумывают порядок прохождения самолетов и вертолетов над Красной площадью.

"Примерно за 2-2,5 месяца мы начинаем "слетывать" экипажи в группах, а саму технику готовим с января. Порядок прохождения (воздушной колонны) тщательно выверяется, докладывается руководству, утверждается министром. Тот строй, что мы видим в воздухе — это не чья-то выдумка, а указание министра", — рассказал главком в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, впервые авиагруппа "Русские витязи" на этом параде будет выполнять проход на самолетах Су-30СМ. Летчики уже переучились на этот тип самолетов, выступали на них, но теперь впервые пролетят над Красной площадью. "Наземная часть ВКС будет представлена комплексами С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" и "Панцирь-СА". Она впервые будет показана — это арктический вариант, двухзвенный", — сказал генерал.

Бондарев пояснил, что над Красной площадью в этом году пролетят 72 летательных аппарата — по числу лет со дня Великой Победы. Но утром 9 мая с аэродромов взлетит большее количество вертолетов и самолетов — запасные борта будут сопровождать парадный воздушный строй до определенной точки, на случай непредвиденных отказов техники.

"На параде представлены все самые современные типы, которые есть в Воздушно-космических силах. И даже те, которые эксплуатируются давно, модернизированы. У нас как в воздухе, так и на земле лучшее", — подчеркнул главнокомандующий ВКС России.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДвижение колонны из 114 единиц военной техники на последней тренировке перед парадом в честь Дня Победы открыл танк Т-34-85.Средний танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Движение колонны из 114 единиц военной техники на последней тренировке перед парадом в честь Дня Победы открыл танк Т-34-85.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ репетиции парада также участвовал впервые представленный в 2016 году танк Т-72Б3, отличающийся от предыдущих вариантов наличием комплекса динамической защиты "Реликт" и решетчатых противокумулятивных экранов.Танк Т-72Б3 на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В репетиции парада также участвовал впервые представленный в 2016 году танк Т-72Б3, отличающийся от предыдущих вариантов наличием комплекса динамической защиты "Реликт" и решетчатых противокумулятивных экранов.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в параде впервые участвует боевая техника, разработанная специально для группировки, развернутой в Арктике.
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в параде впервые участвует боевая техника, разработанная специально для группировки, развернутой в Арктике.
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАрктическая техника прошла по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.Военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Арктическая техника прошла по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ последней перед парадом 9 мая тренировкой приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная. Колонну тяжелой техники замыкали ракетные комплексы РС-24 "Ярс".Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В последней перед парадом 9 мая тренировкой приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная. Колонну тяжелой техники замыкали ракетные комплексы РС-24 "Ярс".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ колонне военной техники по Красной площади прошли также ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2 на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В колонне военной техники по Красной площади прошли также ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пришедшие на смену С-300 "Фаворит".Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пришедшие на смену С-300 "Фаворит".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПо традиции, в воздушной части парада принимают участие 72 единицы техники - по числу лет, прошедших со Дня Победы.
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
По традиции, в воздушной части парада принимают участие 72 единицы техники - по числу лет, прошедших со Дня Победы.
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа параде в День Победы пилотажная группа "Русские витязи" впервые продемонстрирует широкой публике многоцелевые истребители Су-30СМ.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На параде в День Победы пилотажная группа "Русские витязи" впервые продемонстрирует широкой публике многоцелевые истребители Су-30СМ.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкЭти тяжелые истребители группа получила от корпорации "Иркут" лишь осенью 2016 года. Они проще и удобнее в управлении, чем Су-27, на которых раньше летали "Русские витязи".Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Эти тяжелые истребители группа получила от корпорации "Иркут" лишь осенью 2016 года. Они проще и удобнее в управлении, чем Су-27, на которых раньше летали "Русские витязи".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо традиции, принимать парад в честь Дня Победы на главной площади страны будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
По традиции, принимать парад в честь Дня Победы на главной площади страны будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 10 тысяч человек.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 10 тысяч человек.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ репетиции парада приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В репетиции парада приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкТренировки сводного парадного расчёта начались в Алабино 5 апреля, с 10 апреля проходили общие тренировки сводного парадного расчёта, механизированной колонны и авиации.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Тренировки сводного парадного расчёта начались в Алабино 5 апреля, с 10 апреля проходили общие тренировки сводного парадного расчёта, механизированной колонны и авиации.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРепетиция 7 мая стала заключительной в цикле подготовки к параду в День Победы, до этого на Красной площади 27 апреля и 3 мая прошли ночные тренировки.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Репетиция 7 мая стала заключительной в цикле подготовки к параду в День Победы, до этого на Красной площади 27 апреля и 3 мая прошли ночные тренировки.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году в параде впервые примут участие представители молодежного патриотического движения "Юнармия", созданного 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В этом году в параде впервые примут участие представители молодежного патриотического движения "Юнармия", созданного 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКроме юнармейцев, дебютантами на параде Победы в столице станут солдаты и офицеры 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, базирующейся в поселке Спутник Мурманской области.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кроме юнармейцев, дебютантами на параде Победы в столице станут солдаты и офицеры 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, базирующейся в поселке Спутник Мурманской области.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОжидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ожидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.
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