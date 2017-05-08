В Параде Победы примут участие 72 самолета и вертолета

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что в этом году над Красной площадью на Параде Победы пролетят 72 летательных аппарата, авиагруппа "Русские витязи" впервые выполнит проход на самолетах Су-30СМ.

Бондарев отметил, что экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России начинают готовиться к Параду Победы почти за полгода и тщательно продумывают порядок прохождения самолетов и вертолетов над Красной площадью.

"Примерно за 2-2,5 месяца мы начинаем "слетывать" экипажи в группах, а саму технику готовим с января. Порядок прохождения (воздушной колонны) тщательно выверяется, докладывается руководству, утверждается министром. Тот строй, что мы видим в воздухе — это не чья-то выдумка, а указание министра", — рассказал главком в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, впервые авиагруппа "Русские витязи" на этом параде будет выполнять проход на самолетах Су-30СМ. Летчики уже переучились на этот тип самолетов, выступали на них, но теперь впервые пролетят над Красной площадью. "Наземная часть ВКС будет представлена комплексами С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" и "Панцирь-СА". Она впервые будет показана — это арктический вариант, двухзвенный", — сказал генерал.

Бондарев пояснил, что над Красной площадью в этом году пролетят 72 летательных аппарата — по числу лет со дня Великой Победы. Но утром 9 мая с аэродромов взлетит большее количество вертолетов и самолетов — запасные борта будут сопровождать парадный воздушный строй до определенной точки, на случай непредвиденных отказов техники.

"На параде представлены все самые современные типы, которые есть в Воздушно-космических силах. И даже те, которые эксплуатируются давно, модернизированы. У нас как в воздухе, так и на земле лучшее", — подчеркнул главнокомандующий ВКС России.