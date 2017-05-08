Почти все летчики, участвующие в параде Победы, воевали в Сирии

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Практически все летчики, в этом году принимающие участие в параде Победы, прошли военные действия в Сирии и награждены высокими правительственными наградами, рассказал главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Этот год знаменателен тем, что впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью, — это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам и с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Бондарев напомнил, что все участники парада, в том числе пилоты, получат медали "За участие в военном параде в День Победы".

По словам главнокомандующего, на завтрашнем параде "есть, что посмотреть". "Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего", — подчеркнул генерал.