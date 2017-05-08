В День Победы над Москвой разгонят облака
12:2608.05.2017
(обновлено: 12:27 08.05.2017)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 00.00 9 мая в течение всех суток", — сообщили в российском военном ведомстве.
Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, "провоцирующими" осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку.
"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от трех до восьми тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", — отметили в Минобороны РФ.
По предварительным прогнозам, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная — дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит хотя бы частично избавиться от осадков над Москвой.
Движение колонны из 114 единиц военной техники на последней тренировке перед парадом в честь Дня Победы открыл танк Т-34-85.
В репетиции парада также участвовал впервые представленный в 2016 году танк Т-72Б3, отличающийся от предыдущих вариантов наличием комплекса динамической защиты "Реликт" и решетчатых противокумулятивных экранов.
В этом году в параде впервые участвует боевая техника, разработанная специально для группировки, развернутой в Арктике.
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.
Арктическая техника прошла по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.
В последней перед парадом 9 мая тренировкой приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная. Колонну тяжелой техники замыкали ракетные комплексы РС-24 "Ярс".
В колонне военной техники по Красной площади прошли также ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".
В генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пришедшие на смену С-300 "Фаворит".
По традиции, в воздушной части парада принимают участие 72 единицы техники - по числу лет, прошедших со Дня Победы.
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.
Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На параде в День Победы пилотажная группа "Русские витязи" впервые продемонстрирует широкой публике многоцелевые истребители Су-30СМ.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.
Эти тяжелые истребители группа получила от корпорации "Иркут" лишь осенью 2016 года. Они проще и удобнее в управлении, чем Су-27, на которых раньше летали "Русские витязи".
По традиции, принимать парад в честь Дня Победы на главной площади страны будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 10 тысяч человек.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ репетиции парада приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.
В репетиции парада приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.
По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.
Тренировки сводного парадного расчёта начались в Алабино 5 апреля, с 10 апреля проходили общие тренировки сводного парадного расчёта, механизированной колонны и авиации.
Репетиция 7 мая стала заключительной в цикле подготовки к параду в День Победы, до этого на Красной площади 27 апреля и 3 мая прошли ночные тренировки.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году в параде впервые примут участие представители молодежного патриотического движения "Юнармия", созданного 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.
В этом году в параде впервые примут участие представители молодежного патриотического движения "Юнармия", созданного 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.
Кроме юнармейцев, дебютантами на параде Победы в столице станут солдаты и офицеры 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, базирующейся в поселке Спутник Мурманской области.
Ожидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.