МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы, отметив, что лучшая дань уважения к воинам-освободителям — совместная борьба против попыток искажения истории, говорится в сообщении Кремля.

"Владимир Путин особо отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма", — говорится в сообщении.

Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им благополучия и долгих лет жизни.