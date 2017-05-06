"Ночным волкам" в Исаакии освятили "колесницы" и пожелали "ангела в пути"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости, Кирилл Чулков. Байкеры клуба "Ночные волки" во главе с Александром ("Хирургом") Залдостановым в субботу освятили мотоциклы у Исаакиевского собора в Петербурге перед началом мотосезона. В напутствие протоиерей Михаил Стрельников, совершивший "чин освящения колесниц", пожелал байкерам "ангела Божия в пути и не терять христианского чувства меры".

Байкеры на литургии

Несмотря на то, что петербургские байкеры открыли сезон ещё в конце апреля, участники клуба "Ночные волки" своё официальное открытие приурочили ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца — 6 мая.

Литургия в субботу прошла в левом приделе Исаакиевского собора, освящённом в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. В начале литургии в 9 утра здесь было не более 30 человек, в основном женщины. Пара фоторепортёров сидела поблизости на скамейке. В четверть десятого к собору подъехала колонна примерно из 20 байкеров. Их приезда поджидала камера одного из телеканалов.

В исповеди и причастии никто из байкеров не участвовал. Тем не менее, все они дождались окончания литургии, приложились ко кресту, как это полагается всем посетившим храм, а после остались на панихиду. Председатель паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимир Дервенев попросил Залдостанова написать для поминовения имена их погибших товарищей.

О победе

В интервью после панихиды Залдостанов напомнил, что именно 6 мая, когда отмечается память великомученика Георгия Победоносца, была окончательно разгромлена фашистская Германия. И именно на 6 мая в 1945 году выпала Пасха.

По словам Залдостанова, "Георгий Победоносец воевал вместе с каждым "красным" героем, вселяя в них веру, потому что на войне не было атеистов". Победа в Великой Отечественной войне, по словам лидера "Ночных волков", это "единственное, что нас сейчас связывает с Западом".

"С того момента, как Европа объявила о дехристианизации, у нас пути разошлись. И вокруг этой Победы собираются все здравомыслящие и порядочные люди", — заявил байкер.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о нарастающих в России тенденциях отрицания советского прошлого и умалении роли Победы, лидер байкеров заявил, что "мы должны взять лучшее из всех эпох и не должны отрекаться ни от какого прошлого".

"Мы имеем право на своё прошлое. Какое бы оно ни было, оно наше. С его победами, с его поражениями, с его ошибками, с его страданиями и с его великими достижениями, в центре которых стоит Победа. Она была в советском прошлом. Она не была в царской России. Уже только из-за этого мы не можем отрекаться от прошлого и умалять его. Это очевидные вещи. Как и тот факт, что сейчас обороноспособность наша зависит от этого прошлого. Спасибо, есть чем ответить. Поэтому нас до сих пор не раздавили и не смели в порошок", — сказал Залдостанов.

О передаче Исаакия

Один из вопросов журналистов байкеру касался планируемой передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви и критике этого решения.

"Всегда, когда большие дела случаются, бесы хороводят. Неужели не понятно. Перед иконами надо лоб крестить, каяться, а не взирать на иконы как на музейные экспонаты. По-моему, это очевидно для любого не только верующего, но и здравомыслящего человека", — заявил лидер байкеров.

В то же время Залдостанов заявил, что не хотел бы вникать в споры между музейщиками и РПЦ. "Это моя точка зрения. Я не хочу никого обижать или керосинить ситуацию. Это лишь моё мнение, которое я не скрываю", — сказал он.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Освящение мотоциклов

По окончании церковных служб протоиерей Михаил Стрельников перед входом в собор совершил так называемый "чин освящения колесниц", в котором просил ниспослать Божье благословение на мотоциклы "Ночных волков", чтобы ездящие на них были хранимы и наставляемы Богом и совершали свой путь в мире и благополучии.

От себя протоиерей Стрельников пожелал байкерам "ангела Божия в пути и не терять христианского чувства меры".

По словам пресс-секретаря байк-клуба "Ночные волки" Екатерины Кирилловой, мотоциклы освящаются перед началом каждого мотосезона.

На улице к Залдостанову стали подходить туристы, желавшие с ним сфотографироваться. Одна женщина попросила его поставить автограф на путеводителе по Петербургу. Оказалось, что она приехала из словацкой Братиславы. Женщина сказала, что там любят Россию и русских.

Залдостанов в интервью также рассказал о проводимом "Ночными волками" мотопробеге "Дороги Победы".

"Мотопробег народ поддерживает, а бесноватые сопротивляются. Чем ближе мы к Берлину приближаемся, тем больше народа присоединяется. Тем больше позитива исходит от людей, тем больше нас поддерживают", — говорил он.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из московского международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву, Вроцлав, Будапешт и Братиславу. Далее их маршрут лежит через Прагу и Дрезден на Берлин. Нынешний мотопробег "Ночных волков" является уже третьим. Помимо россиян в акции принимают участие байкеры из Чехии, Словакии, Болгарии и Польши.