Минниханов: нельзя заставлять участвовать в акции "Бессмертный полк"

КАЗАНЬ, 6 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о недопустимости принуждения к участию в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба главы республики.

"Участие в акции "Бессмертный полк" должно быть добровольным, привлечение административного ресурса недопустимо", — цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что акцию поддерживают многие жители республики, у каждой семьи есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

"Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию. Это должно быть от души. Я уверен, люди сами захотят выйти, потому что война коснулась каждой семьи, многие потеряли своих близких", — отметил он.

Отдельно глава республики остановился на вопросах безопасности, поручив принять все необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности во время проведения акции "Бессмертный полк" в городах и районах республики.

Ранее организаторы акции сообщали, что в Казани шествие "Бессмертный полк" стартует в 15.00 мск и, пройдя по центральным улицам города, финиширует на Площади Тысячелетия, где состоится интерактивная праздничная программа. Ожидается, что в этом году в рядах "Бессмертного полка" пройдут около 100 тысяч жителей Казани и гостей татарстанской столицы. В прошлом году участниками шествия стали около 45 тысяч человек.

В организации и сопровождении "Бессмертного полка" будут задействованы 500 волонтеров. Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более 2 километров. Во главе шествия пройдут участники международного молодежного образовательного проекта "Союз — Наследники Победы": 600 человек пронесут Знамя Победы площадью более 200 квадратных метров.