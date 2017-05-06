Минниханов: нельзя заставлять участвовать в акции "Бессмертный полк"

КАЗАНЬ, 6 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о недопустимости принуждения к участию в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба главы республики.
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"Участие в акции "Бессмертный полк" должно быть добровольным, привлечение административного ресурса недопустимо", — цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики пресс-служба.
Минниханов подчеркнул, что акцию поддерживают многие жители республики, у каждой семьи есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
"Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию. Это должно быть от души. Я уверен, люди сами захотят выйти, потому что война коснулась каждой семьи, многие потеряли своих близких", — отметил он.
Отдельно глава республики остановился на вопросах безопасности, поручив принять все необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности во время проведения акции "Бессмертный полк" в городах и районах республики.
В организации и сопровождении "Бессмертного полка" будут задействованы 500 волонтеров. Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более 2 километров. Во главе шествия пройдут участники международного молодежного образовательного проекта "Союз — Наследники Победы": 600 человек пронесут Знамя Победы площадью более 200 квадратных метров.