"Ночные волки" освятили мотоциклы в Исаакиевском соборе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Байкеры мотоклуба "Ночные волки" во главе с Александром "Хирургом" Залдостановым в субботу освятили мотоциклы у Исаакиевского собора в Петербурге перед новым мотосезоном.

Как передает корреспондент РИА Новости, в 09.30 утра около двадцати байкеров, в том числе Залдостанов, прибыли на литургию. Несмотря на то, что никто из байкеров не исповедовался и не принимал причастия, все они до конца отстояли службу, а после остались на панихиду.

Клирик прихода Исаакиевского собора протоиерей Михаил Стрельников освятил мотоциклы, которые были выставлены перед входом в собор. Священник пожелал байкерам "помощи ангела хранителя" и "христианской умеренности".

Залдостанов заявил журналистам, что он поддерживает решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.