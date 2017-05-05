В Совфеде прокомментировали идею Кудрина о сокращении числа пенсионеров

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина сократить число пенсионеров вряд ли будет реализовано в ближайшее время, экономия от этого "радикального решения" сомнительная, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Не думаю, что в ближайшее время столь радикальное решение будет реализовано. У нас ещё не выполнен ряд предыдущих обязательств по пенсиям, в том числе по изменениям пенсий селян и другие", — сказал Рязанский.
"Через несколько лет в пенсионную систему придут люди, которым мы отсрочили пенсию, и по действующей пенсионной формуле мы должны будем установить ему более высокую пенсию. То есть вся эта экономия будет съедена более высокими выплатами", — заявил глава комитета.
Он подчеркнул также, что на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть не ее экономические параметры, а продолжительность жизни и активного возраста россиян.