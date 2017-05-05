В Совфеде прокомментировали идею Кудрина о сокращении числа пенсионеров

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина сократить число пенсионеров вряд ли будет реализовано в ближайшее время, экономия от этого "радикального решения" сомнительная, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить с шагом по полгода начиная с 2019 года.

"Не думаю, что в ближайшее время столь радикальное решение будет реализовано. У нас ещё не выполнен ряд предыдущих обязательств по пенсиям, в том числе по изменениям пенсий селян и другие", — сказал Рязанский.

Кроме того, указал парламентарий, экономия для бюджета от реализации инициативы Кудрина получается сомнительной.

"Через несколько лет в пенсионную систему придут люди, которым мы отсрочили пенсию, и по действующей пенсионной формуле мы должны будем установить ему более высокую пенсию. То есть вся эта экономия будет съедена более высокими выплатами", — заявил глава комитета.

Он подчеркнул также, что на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть не ее экономические параметры, а продолжительность жизни и активного возраста россиян.