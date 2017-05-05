Эксперт прокомментировал идею увеличить пенсионный возраст

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Предложения главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста и сокращении количества пенсионеров в РФ приведут к повышению размера пенсии к 2030 году на 30%, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.
"Если мы, соответственно, будем повышать пенсионный возраст теми темпами, о которых говорит Алексей Леонидович (Кудрин), мы, соответственно, к 2030 году в реальном выражении (сможем) повысить пенсии на 30%. Обычный пенсионер будет получать на 30% больше", — сказал РИА Новости Назаров.
Число пенсионеров растет на 1% ежегодно
По данным Пенсионного фонда России (ПФР) в 2016 году численность пенсионеров составляла 43,3 миллиона человек, ожидаемая численность пенсионеров в 2017 году – 43,9 миллионов человек.
Как пояснил Назаров, количество пенсионеров в РФ растет примерно на 1% ежегодно, но одновременно с этим уменьшается количество лиц, с заработной платы которых уплачиваются страховые взносы. В масштабах одного года эти показатели не являются значительными, но в течение десятилетия этот эффект накапливается, и тем самым лишает возможности индексировать пенсии в след за ростом заработных плат.
Ранее директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева высказывала РИА Новости мнение, что о решении поднять пенсионный возраст может быть объявлено после президентских выборов в 2018 году. По ее словам, если соответствующий законопроект будет принят в 2019 году, то его реализация может быть осуществлена уже в 2020 году.
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин также ранее говорил РИА Новости, что сейчас в России как раз настал период, относительно удачный для повышения пенсионного возраста — порядка десяти лет на рынок труда будет выходить малочисленное молодое поколение. Эксперт отметил, что если ничего не менять в пенсионной системе, то в силу объективных демографических трендов будет ухудшаться соотношение между численностью работающих и пенсионеров, и соответственно — станет тяжелее обеспечивать индексацию пенсий в размере инфляции, будет снижаться отношение размера пенсии к зарплате.