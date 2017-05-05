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Общество

В Забайкалье оправдали казака, расстрелянного за борьбу с коммунистами

09:0105.05.2017
(обновлено: 09:08 05.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир СеменюкПерейти в фотобанкСоветский флаг. Архивное фотоСоветский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Семенюк
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КРАСНОЯРСК, 5 мая — РИА Новости. Президиум Забайкальского краевого суда спустя почти 80 лет реабилитировал георгиевского кавалера, казака Дмитрия Пушкарёва, расстрелянного в годы "большого террора" по обвинению в казнях сторонников коммунистов в период Гражданской войны, дело которого до сих пор засекречено, сообщила помощник председателя Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

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По ее данным, тройка управления НКВД по Читинской области в 1937 году признала Пушкарёва виновным в активном участии в 1919 году в организации добровольческого казачьего полка для борьбы с "красными партизанами". "Его обвинили в том, что в 1920 году в станице Мангут он арестовал и выдал трёх красных партизан, одного из которых расстрелял лично сам. Кроме того, ему вменялось и участие в контрреволюционной повстанческой организации и активная работа по подготовке вооруженного восстания", — сказала представитель суда.

Внук казака Игорь Пушкарев поставил вопрос об отмене постановления тройки и о прекращении производства по делу из-за отсутствия состава преступления. Он указал, что его дед был героем войны 1914 года с Германией, награжден тремя Георгиевскими крестами, двумя медалями, уволен со службы после тяжелого ранения и получения инвалидности. Пушкарев указал, что 12-й Забайкальский казачий полк, куда был приписан дед, не был карательным полком, в августе 1920 года полк перешел на сторону красных. Согласно предоставленным данным, после 1920 года его дед остался в родном селе, так как не занимал белогвардейскую должность, а был станичным атаманом.

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"Дмитрия Пушкарёва трижды арестовывали — в 1925, 1928 и 1930 годах, но каждый раз освобождали за недоказанностью вины. Внук осужденного пояснил президиуму, что, "с учетом общеизвестных фактов получения в НКВД доказательств путем признания обвиняемых под пытками, скорее всего, имели место как преднамеренный или вынужденный оговор свидетелями, так и вынужденный самооговор", — рассказала Михайлюк.

Она отметила, что "заседание президиума Забайкальского краевого суда проходило в закрытом режиме, поскольку дело Дмитрия Пушкарева до сих пор засекречено". По ее словам, президиум краевого суда пришел к выводу, что следствие в 1937 году не установило очевидцев расстрела, объективных данных об их гибели материалы дела не содержат, кроме того, как выяснилось, своего участия в аресте партизан, а также в их расстреле Пушкарёв не признавал.

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© РИА Новости . Владимир Семенюк
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"Кроме того, по прошествии 80 лет протокол допроса одного из основных свидетелей президиум Забайкальского краевого суда не признал допустимым доказательством и постановил: постановление тройки УНКВД по Читинской области от 1 декабря 1937 года в отношении Дмитрия Пушкарёва отменить и производство по делу прекратить. Признать Дмитрия Пушкарёва, 1988 года рождения подлежащим реабилитации на основании закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий ", — сообщили в краевом суде.

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