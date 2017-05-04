Навальный намерен в ближайшее время уехать за границу на лечение

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Алексей Навальный в ближайшее время намерен уехать за границу, чтобы пройти лечение в специализированной глазной клинике.

"Навальному внезапно решили выдать загранпаспорт, и в ближайшее время он отправится на лечение", — сообщается в аккаунте "команды Навального" в Twitter.

Навальному внезапно решили выдать загранпаспорт, и в ближайшее время он отправится на лечение! Ура! https://t.co/JdtGNZSJzO — Команда Навального (@teamnavalny) 4 мая 2017 г.

На сайте оппозиционера уточняется, что он может "поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз".

В конце апреля ГУМВД по Москве сообщало, что полиция проверит обстоятельства нападения на Навального, во время которого его облили зеленкой. Отмечалось, что оппозиционер был доставлен в медучреждение с диагнозом химический ожог глаза, после оказания помощи его отпустили. По факту нападения проводится доследственная проверка.