Источник: полиция выяснит, как Нурматов стал сотрудником "Новой газеты"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Полиция начала проверку "Новой газеты" по факту незаконного трудоустройства журналиста из Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, МВД России отказалось предоставлять Нурматову убежище, и теперь он обязан уехать из России. В 2008 году Нурматов, по словам источника, проходил в России по уголовному делу о терроризме: осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность "под началом вербовщиков запрещенной группировки "Исламское государство"*".

"Органами полиции начата проверка "Новой газеты" по факту незаконного трудоустройства иностранца, не имеющего патента в России", — сказал источник. По его сведениям, Нурматов нелегально находится в стране более пяти лет.

"В последнее время с помощью "Новой газеты" и адвокатов пытался получить в России официальный статус, что с таким прошлым и при отсутствии законных оснований нереально", — добавил собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

По данным "Новой газеты", Нурматова задержали по требованию узбекских властей, который "покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

* Террористическая организация, запрещенная в России